«Слуга» пропонує зекам крутити педалі, виробляючи електрику: народ пропонує крутити педалі «слугам» – щоб не спали

Відповідний законопроект вже зареєстрували у Верховній Раді.

Народний депутат у законопроекті пропонує увʼязненим крутити педалі для генерації електроенергії в обмін на зменшення терміну увʼязнення. З такою ініціативою виступив Сергій Гривко від “Слуги народу”.

Законопроєкт №10057 “Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення строку відбування покарання засудженим, яким призначено покарання у виді позбавлення волі на певний строк, у зв’язку із суспільно корисною діяльністю, пов’язаною з генеруванням електричної енергії” уже зареєстрували у Верховній Раді.

За задумом нардепа, генерувати електроенергію через велогенраційні установки можна залучити 50 тисяч вʼязнів.

“Якщо впродовж місяця вони будуть виконувати норми визначені Міністерством Юстиції, то термін ув’язнення зменьшиться на 3 дні, але не більше 10 місяців в рік. Тобто за рік в’язень може зменьшити на 30 днів термін ув’язнення. Що вплине прямо на економію щодо його утримання – приблизно до 8% (до 200 млн в грн). Цим законопроектом показую альтернативні можливості для наповнення енергетичної системи, які можливо імплементувати у активний спорт, спортивні зали та інші структури. Було б круто побачити тренажерний зал, який генерує електроенергію”, – прокоментував Гривко свою ініціативу.

На законопроект одразу ж відреагували в мережі. Думки українців розділилися. Дехто критикує пропозицію депутата:

“Чи вони всі там такі “ідейні”? Таке враження, що вони через одного закінчили лише початкову школу, якщо розглядати їхні креативні ідеї”, – написала користувачка.

Проте є і ті, кому ця ідея до вподоби. Деякі користувачі навіть вносять свої пропозиції. Наприклад, користувачка на імʼя Ольга пропонує залучити до цього процесу російських загарбників:

УНІАН