Японія пообіцяла Україні десятки мільйонів доларів на нелетальне озброєння

Війна РФ проти України – це неподобство, підкреслив прем’єр Японії.

Японська влада виділить на постачання Україні нелетального озброєння десятки мільйонів доларів.

Влада Японії також вирішила надати нашій державі 470 млн доларів нової односторонньої грантової допомоги, зокрема, для сектору енергетики, повідомив прем’єр країни Фуміо Кісіда під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє “Суспільне”.

“Також країна виділить 30 млн доларів на постачання нелетального озброєння через трастовий фонд НАТО”, – пообіцяв гість. Крім того, Кісіда зазначив, що Японія продовжить підтримувати українську державу.

Японський чиновник також сказав, що минулого року Японія надала Україні гуманітарну та фінансову допомогу на загальну суму у близько 1,6 млрд доларів і ще вирішила надати додаткову фінансову допомогу у розмірі близько 5,5 млрд доларів, повідомив кореспондент УНІАН.

“Ці кошти на загальну суму 7,1 млрд доларів послідовно реалізовуються для підтримки України у різних сферах: енергетиці, розмінуванні та сільському господарстві”, – додав Кісіда.

Крім того він заявив, що війна Росії проти України – це неподобство, яке підриває основи міжнародного порядку. Кісіда додав, що на власні очі побачив жахливі наслідки російської агресії у Києві та Бучі. // УНІАН