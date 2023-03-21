Японія пообіцяла Україні десятки мільйонів доларів на нелетальне озброєння

Published

Війна РФ проти України – це неподобство, підкреслив прем’єр Японії.

Японська влада виділить на постачання Україні нелетального озброєння десятки мільйонів доларів.

Японія виділить нові кошти на допомогу Україні / фото flickr.com/6098439

Влада Японії також вирішила надати нашій державі 470 млн доларів нової односторонньої грантової допомоги, зокрема, для сектору енергетики, повідомив прем’єр країни Фуміо Кісіда під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє “Суспільне”.

“Також країна виділить 30 млн доларів на постачання нелетального озброєння через трастовий фонд НАТО”, – пообіцяв гість. Крім того, Кісіда зазначив, що Японія продовжить підтримувати українську державу.

Японський чиновник також сказав, що минулого року Японія надала Україні гуманітарну та фінансову допомогу на загальну суму у близько 1,6 млрд доларів і ще вирішила надати додаткову фінансову допомогу у розмірі близько 5,5 млрд доларів, повідомив кореспондент УНІАН.

“Ці кошти на загальну суму 7,1 млрд доларів послідовно реалізовуються для підтримки України у різних сферах: енергетиці, розмінуванні та сільському господарстві”, – додав Кісіда.

Крім того він заявив, що війна Росії проти України – це неподобство, яке підриває основи міжнародного порядку. Кісіда додав, що на власні очі побачив жахливі наслідки російської агресії у Києві та Бучі. // УНІАН

Like

Tags:

You may also like...