Как экономить на электричестве?
Оплата коммунальных услуг – важная часть расходов семьи. К сожалению, граждане не имеют возможности повлиять на тарифы, единственный способ уменьшить расходы – экономить на потреблении.
Эксперты Prostobank рассказывают о наиболее доступных из них.
Можно ли сэкономить, пользуясь многозонным электросчетчиком?
С 1 октября 2021 года в Украине действует тариф на электроэнергию: 1,44 грн. за 1 кВт/час при потреблении до 250 кВт/час, свыше 250 кВт/час – 1,68 грн. Поэтому для экономии нужно, в первую очередь, потреблять до 25 кВт/час в месяц или использовать многозонный электросчетчик. Рассчитаем, сколько можно сэкономить, если семья употребляет 400 кВт в месяц. Используя однозонный электросчетчик, стоимость электроэнергии составит 672 грн.
Предположим, семья потребляет 100 кВт в ночное время (с 23:00 до 7:00) и 300 кВт в дневное время (с 7:00 до 23:00). С помощью калькулятора электроэнергии рассчитаем коммунальные расходы, для двухзонного счетчика они составят 588 грн.
Рассчитаем стоимость электричества для трехзонного электросчетчика, если семья потребляет 100 кВт в ночное время, 230 кВт в полупиковый период и 70 кВт в пиковый. Для данных условий рассчитаем стоимость света на калькуляторе электричества на сайте Prostobank.ua. Стоимость электроэнергии в текущем месяце составит 630 грн.
То есть, потребляя 400 кВт в месяц, стоимость электричества составит 672 грн. для однозонного счетчика, 588 грн. для двухзонного и 630 грн. для трехзонного. Естественно, стоимость может меняться в зависимости от количества используемых кВт в разные часы суток.
Как еще можно сэкономить на счетах за электроэнергию?
Другие способы экономии электричества (полный список читайте здесь):
- Применение новейших технологий (энергосберегающие и светодиодные лампочки; программируемых устройств).
- Использование скороварок и печей СВЧ для приготовления еды.
- Утепление дома, квартиры.
- Использование потолочного вентилятора для эффективной циркуляции воздуха.
- Отключение электроприборов в выключенном состоянии.
- Замена накопительного водонагревателя проточным.
- Стирка вещей в холодной воде.
- Использование битовых приборов класса А+ и А++. С помощью таких приборов можно хорошо скэномить, ведь они потребляют до 50% меньше энергии.
Как видим, существуют разные способы экономии света. Они позволяют существенно сэкономить, выбор способа — за вами.Tweet