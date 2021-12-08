Как экономить на электричестве?

Оплата коммунальных услуг – важная часть расходов семьи. К сожалению, граждане не имеют возможности повлиять на тарифы, единственный способ уменьшить расходы – экономить на потреблении.

Эксперты Prostobank рассказывают о наиболее доступных из них.

Можно ли сэкономить, пользуясь многозонным электросчетчиком?

С 1 октября 2021 года в Украине действует тариф на электроэнергию : 1,44 грн. за 1 кВт/час при потреблении до 250 кВт/час, свыше 250 кВт/час – 1,68 грн. Поэтому для экономии нужно, в первую очередь, потреблять до 25 кВт/час в месяц или использовать многозонный электросчетчик. Рассчитаем, сколько можно сэкономить, если семья употребляет 400 кВт в месяц. Используя однозонный электросчетчик, стоимость электроэнергии составит 672 грн.

Предположим, семья потребляет 100 кВт в ночное время (с 23:00 до 7:00) и 300 кВт в дневное время (с 7:00 до 23:00). С помощью калькулятора электроэнергии рассчитаем коммунальные расходы, для двухзонного счетчика они составят 588 грн.

Рассчитаем стоимость электричества для трехзонного электросчетчика, если семья потребляет 100 кВт в ночное время, 230 кВт в полупиковый период и 70 кВт в пиковый. Для данных условий рассчитаем стоимость света на калькуляторе электричества на сайте Prostobank.ua. Стоимость электроэнергии в текущем месяце составит 630 грн.

То есть, потребляя 400 кВт в месяц, стоимость электричества составит 672 грн. для однозонного счетчика, 588 грн. для двухзонного и 630 грн. для трехзонного. Естественно, стоимость может меняться в зависимости от количества используемых кВт в разные часы суток.

Как еще можно сэкономить на счетах за электроэнергию?

Другие способы экономии электричества (полный список читайте здесь ):

Применение новейших технологий (энергосберегающие и светодиодные лампочки; программируемых устройств).

Использование скороварок и печей СВЧ для приготовления еды.

Утепление дома, квартиры.

Использование потолочного вентилятора для эффективной циркуляции воздуха.

Отключение электроприборов в выключенном состоянии.

Замена накопительного водонагревателя проточным.

Стирка вещей в холодной воде.

Использование битовых приборов класса А+ и А++. С помощью таких приборов можно хорошо скэномить, ведь они потребляют до 50% меньше энергии.

Как видим, существуют разные способы экономии света. Они позволяют существенно сэкономить, выбор способа — за вами.