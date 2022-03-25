США та ЄС оголосили ініціативу, яка допоможе Європі позбутися залежності від російських нафти і газу

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Джо Байден: «Я знаю, що відмова від російського газу дорого коштуватиме Європі, але це не тільки правильно з морального погляду, це ще й укріпить наші стратегічні позиції».

Президент США Джозеф Байден оголосив про нову ініціативу, спрямовану на те, щоб позбавити Росію доходів від продажу енергоносіїв.

США та ЄС оголосили ініціативу, яка допоможе Європі позбутися залежності від російських нафти і газу

Фото: EPA/UPG

Про це повідомляє CNN.

Виступаючи в Брюсселі разом з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Джо Байден сказав, що Росія використовує свої постачання нафти і газу, щоб «примушувати і маніпулювати своїми сусідами». За його словами, США допоможуть Європі зменшити її залежність від російських нафти і газу і забезпечать континенту достатні запаси енергоносіїв на наступні дві зими.

«Потрібен деякий час, щоб налаштувати ланцюжки постачання газу та інфраструктуру, тому нам доведеться переконатися, що сім’ї в Європі зможуть пережити цю зиму та наступну, поки ми будуємо», – сказав Байден.

Байден і фон дер Ляєн оголосили про створення спільної оперативної групи, яка допоможе Європі позбутися залежності від російських нафти і газу. Група під головуванням представників Білого дому та Європейської комісії шукає альтернативні джерела скрапленого газу та працює над зниженням попиту на природний газ у майбутньому.

«Я знаю, що відмова від російського газу дорого коштуватиме Європі, але це не тільки правильно з морального погляду, це ще й укріпить наші стратегічні позиції», – сказав він.

Сполучені Штати працюватимуть над постачанням у Європу щонайменше 15 мільярдів кубометрів скрапленого природного газу 2022 року в партнерстві з іншими країнами, заявив Білий дім.

Нагадаємо, на думку прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, Захід зробив жахливу помилку, дозволивши президенту Володимиру Путіну уникнути відповідальності за анексію Криму та розв’язання війни проти України у 2014 році. За його словами, після таких злочинних дій торгівля з Росією не лише тривала, а й посилювалася, а європейські країни стали ще більш залежними від російського газу.

«США вже оголосили ембарго на імпорт російської нафти. Британія зробить те саме. ЄС домовився відмовитися від російських енергоресурсів якнайшвидше. І ми будемо максимально співпрацювати з ними та всіма прихильниками вільного світу, щоб діяти спільно і спростити цей перехід для всіх нас», – пообіцяв Борис Джонсон.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила, що припинить купувати російську нафту до кінця 2022 року.

ЄС наклав санкції, які, зокрема, передбачають заборону нових інвестицій в енергетичний сектор Росії. // LB.ua

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