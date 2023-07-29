«Безкоштовне» російське зерно для Африки не допоможе подолати кризу – глава МЗС Італії

Дипломат підкреслив, що російський президент Путін обрав невірний шлях вирішення проблеми з продовольством.

Дозвіл Росії безкоштовно постачати зерно африканським країнам не допоможе подолати кризу, яку спровокував її вихід з Чорноморської зернової ініціативи.

Про це сказав міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, передає агенція Ansa. “Ми наполягаємо на продовженні переговорів щодо роботи зернового коридору. Ми підтримуємо дипломатичні зусилля Туреччини”, – підкреслив Таяні.

Італійський дипломат заявив, що саме африканські країни платять за зупинку зернової угоди. “Шлях, запропонований Путіним, мовляв “ми дамо вам зерно безкоштовно”, неправильний. Якщо ми не повернемося до угоди, ціни на зерно піднімуться”, – наголосив міністр. // УНІАН