Что такое дата-центры, как они работают и для чего они нужны?

Дата-центром (data center), или центром обработки данных, является промышленное специализированное здание, в котором находится серверное и сетевое оборудование, предназначенное для бесперебойной работы сетевых и интернет-сервисов.

Как отмечают специалисты компании «Дельтахост», дата-центры состоят из: серверов https://deltahost.ua/dedicated.html, на которых хранится и обрабатывается информация, коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей взаимосвязь систем дата-центра, системы бесперебойного электропитания, системы кондиционирования, системы пожарной безопасности и т.д.

В дата-центрах можно взять сервер в аренду или расположить свой сервер для хранения данных и эффективной работы с ними. Такие услуги обычно востребованы различными компаниями, которым где-то нужно хранить и обрабатывать свои масштабные данные, для которых мощностей своего оборудования уже не хватает.

Дата-центры в Европе и США и для чего они нужны?

Датацентры — (data centers) https://deltahost.ua/datacenter.html или ЦОД (центры обработки данных) обеспечивают клиентов стабильным и круглосуточным доступом к их проектам или ресурсам. Они также обеспечивают безопасность данных, что может снизить расходы компании. Также обычно имеется резервное копирование, которое позволяет восстановить информацию. Такие услуги необходимы компаниям, для которых информационные системы и их безопасность является очень важным фактором. К ним относятся, например, операторы услуг связи, банки, корпорации и т.д.

«Если выбирать между дата-центрами Европы и США, то тут нужно отталкиваться от вашего местонахождения, так как работа с дата-центром, который находится неподалеку, будет более эффективной. Если вы из Европы, но хотите обратиться в американский дата-центр, учтите, что это будет достаточно дорого.

При выборе дата-центра отталкивайтесь от ваших потребностей и условий. Узнайте максимально много информации о репутации сервиса, об отношении к клиентам, о квалификации работников. Рассмотрите вопросы надежности электроснабжения, охлаждения оборудования, системы пожаротушения, которые являются одними из важных. Безопасности уделите особое внимание, узнайте, есть ли на территории видеонаблюдение и круглосуточная охрана.» — советуют специалисты компании.

Хороший дата-центр гарантирует обеспечение безопасности для данных, а также содержание оборудования в требуемых условиях. В серверных помещениях должен поддерживается определенный микроклимат, который обеспечивает качественную работу оборудования и предотвращает возможность возникновения перегрева. Сотрудники дата-центров должны быть квалифицированными специалистами, которые качественно следят за оборудованием и быстро решают возникшие проблемы.

Независимо от классификации, эффективная работа центра обработки данных достигается за счет сбалансированных инвестиций в объект и оборудование, в котором он находится. Кроме того, поскольку в центрах обработки данных часто хранятся критически важные для бизнеса данные и приложения, важно, чтобы как помещения, так и оборудование были защищены от злоумышленников и кибератак .

Современные центры обработки данных значительно эволюционировали за последние годы. Поскольку корпоративные ИТ-службы продолжают двигаться в сторону услуг по запросу, инфраструктура дата-центров переходит от локальных серверов к виртуализированной инфраструктуре, которая поддерживает рабочие нагрузки.