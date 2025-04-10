Будівництво багатостраждального метро на Виноградар потребує нових витрат: за що заплатять ще ₴324 млн.

Для продовження робіт на ділянці будівництва нової станції проспект Правди необхідно перенести високовольтні лінії електропередачі, що потрапили до меж забудови

КП “Київський метрополітен” витратить додаткові понад 324 млн грн для продовження будівництва метро на Виноградар. Це обумовлено необхідністю перенесення високовольтних ліній електропередач на ділянці будівництва нової станції метро “Проспект Правди”, що входить до складу будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену. Перенесення ЛЕП є необхідною умовою для продовження будівельних робіт.

За інформацією електронної системи закупівель Prozorrо , для цього Київський метрополітен уклав договір з компанією ДТЕК “Київські електромережі”. Щоправда, він укладався без застосування електронної системи закупівель: як йдеться в обґрунтуванні доцільності такої процедури, згідно з законом “Про ринок електричної енергії” у разі необхідності спорудити або реконструювати будівлі, дороги, мости або інші об’єкти архітектури, перенесення електромереж здійснює оператор системи розподілу. Тобто, ДТЕК “Київські електромережі”, який є власником повітряних ліній електропередачі.

Йдеться про високовольтні лінії на перетині вулиці Межової та проспекту Правди, де буде побудований станційний комплекс “Проспект Правди”. Лінії напругою 110 кВ проходять через зону розширення Сирецько-Печерської гілки метро в бік житлового масиву Виноградар потрапили до меж забудови. І без їхнього перенесення продовжити роботи на цій ділянці неможливо.

Згідно з тендерною документацією, на перенесення у фахівців ДТЕК Київські електромережі є час до кінця 2025 року, кінцева дата – 31 грудня. Попередня плата становить понад 227 млн грн, а остаточний розрахунок з ДТЕК у метрополітені мають провести впродовж 10 днів з моменту підписання акту прийнятих робіт. // Інформатор