Что следует учесть перед покупкой инвестиционных денежных знаков

Коллекционирование – довольно распространенное хобби. Одни собирают бумажные купюры различного номинала из разных уголков мира, другим больше по душе марки или, может быть, медали. Нередко выбор падает на монеты, причем не всегда старинные.

Часто предпочтение отдается специальной категории инвестиционных денежных знаков, на которых в перспективе можно очень неплохо заработать, отмечают эксперты компании Monitex.

Среди украинцев есть немало людей, выбирающих такой вариант вложений. Более того, в нашей стране с момента независимости тоже начали чеканить особые дензнаки – 1, 2, 5, 10 и 20 гривен. Естественно, их цена значительно превышает реальный номинал по множеству причин, среди которых:

лимитированность версии;

стоимость материала;

уникальный тип гурта;

оригинальный рисунок, не встречающийся больше ни на одном денежном знаке.

Сейчас купить инвестиционные монеты Украины можно легко. Но через каких-то 5–10 лет, а в некоторых случаях и всего спустя 2–3 года, можно будет радоваться многократному росту цены на эти лимитированные госзнаки.

В чем ее уникальность

Важно более внимательно рассмотреть монету, чтобы полностью осознать ее ценность. Дело в том, что обычно тираж не превышает 25 тысяч экземпляров и очень быстро расходится по частным коллекциям, после чего стоимость немного вырастает, даже если чеканка была произведена пару месяцев назад. Отличает данную денежную единицу и уникальный состав используемых металлов – это либо серебро, либо золото.

Чистый вес монет чаще всего такой же, как у тройской унции, т. е. 31,1035 грамма.Также есть экземпляры, у которых этот параметр равен 1/2, 1/4 и 1/10 стандарта. Если используется золото, то обязательно 999-й пробы – то же самое касается и серебра.

Интерес представляет и вид монеты. Отличительным знаком здесь становятся два грифона на аверсе и архистратиг Михаил на реверсе – этот дизайн использовали до 2019 года, а авторами являются художники Таран и Харук, труд которых продолжили скульпторы Иванченко и Чайковский. С 2020 года денежный знак получил обновленный облик: с пергамента убрали птиц, возникло крупное обрамление из листьев, подложку в центре композиции заменили на девятиугольник.

Сейчас приобрести по наиболее выгодной цене (1399–1500 гривен) можно серебряную монету номиналом 1 грн. Самыми доступными (из более дорогих) стали 20 гривен 2011 года, которых выпущено всего 1500 экземпляров, их стоимость достигает в некоторых случаях 69 тысяч. Покупая любой из дензнаков, крайне важно смотреть на определенные особенности.

Что учесть перед покупкой

Следует изучить гурт, номер, отличия чеканки, по которым можно понять, что перед вами находится оригинал. Также стоит учитывать состояние монеты и то, что коллекционные, инвестиционные вещи всегда поставляются в специальных футлярах (их стараются даже не трогать руками без перчаток). Оптимально, если сделка происходит через экспертов, оценивающих подлинность и состояние экземпляров.

Лучше всего в подобных ситуациях доверяться специализированным ресурсам, где есть квалифицированные специалисты, работающие с редкими предметами, в том числе монетами. Они тщательно проверяют товар и только потом выставляют его на продажу.