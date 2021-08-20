Что такое хостинг, его виды и главное назначение

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Хостинг представляет собой услугу, основное направление которой – хранение информации о любом интернет-ресурсе и круглосуточная поддержка свободного доступа к этим сетевым сведениям. Прежде чем создать интернет-магазин, информационный сайт и любой другой ресурс, требуется обратиться к провайдерам, у которых этот хостинг можно  приобрести. Специалисты компании Ukrnames рассказывают  о хостинге и его видах.

Типы хостинга

Существует 2 типа хостинга – виртуальный и VDS. Первый вариант предоставляет клиенту в пользование лишь часть сервера и ресурсов. Одновременно виртуальным хостингом могут пользоваться десятки и сотни других клиентов. Такой тип наиболее доступный и оптимальный для небольшого интернет-магазина, блога или сайта-визитки, но имеет определенные ограничения использования ресурсов сервера.

Для средних и крупный онлайн-магазинов, создания корпоративного сайта с личной почтой рекомендован хостинг VDS. Такой вариант предоставляет более широкие возможности пользователям, при этом ограничения по объему ресурсов отсутствуют. Клиент может настроить его под собственные требования и установить необходимое программное обеспечение.

Полезное и интересное о хостинге

Рекомендации экспертов при покупке хостинга

Независимо от того, выбирает клиент первый хостинг или совершает подобную покупку не первый раз, специалисты компании от компании Ukrnames советуют учитывать некоторые особенности и рекомендации:

  1. Технические характеристики интернет-ресурса. Если планируется создание сайта с высокой нагрузкой, то варианты с дешевыми тарифными планами вряд ли подойдут. Для обеспечения хорошей мощности, достаточного объема оперативной памяти и дискового пространства выбирайте хостинг средней стоимости.
  2. Расположение дата-центра. Чем ближе его месторасположение, тем быстрее будет работать сайт.
  3. Время стабильной работы сервера. Оптимально, чтобы UpTime был не менее 98%.
  4. Защита данных. Покупая хостинг, требуется убедиться, что личные данные в полной безопасности, которая обеспечивается возможностью сделать резервное их копирование.

 Приобрести хостинг сможет каждый желающий на сайте хостинг-провайдера, отмечают эксперты Ukrnames. Сначала рекомендуется определиться с доменом, после чего система автоматически предложит подходящий хостинг. Изначально можно выбрать наиболее доступный по цене тариф, испробовав его ресурсы в тестовом режиме. В дальнейшем его можно будет расширить автоматически, если возникнет такая потребность.

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