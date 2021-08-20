Что такое хостинг, его виды и главное назначение

Хостинг представляет собой услугу, основное направление которой – хранение информации о любом интернет-ресурсе и круглосуточная поддержка свободного доступа к этим сетевым сведениям. Прежде чем создать интернет-магазин, информационный сайт и любой другой ресурс, требуется обратиться к провайдерам, у которых этот хостинг можно приобрести. Специалисты компании Ukrnames рассказывают о хостинге и его видах.

Типы хостинга

Существует 2 типа хостинга – виртуальный и VDS. Первый вариант предоставляет клиенту в пользование лишь часть сервера и ресурсов. Одновременно виртуальным хостингом могут пользоваться десятки и сотни других клиентов. Такой тип наиболее доступный и оптимальный для небольшого интернет-магазина, блога или сайта-визитки, но имеет определенные ограничения использования ресурсов сервера.

Для средних и крупный онлайн-магазинов, создания корпоративного сайта с личной почтой рекомендован хостинг VDS. Такой вариант предоставляет более широкие возможности пользователям, при этом ограничения по объему ресурсов отсутствуют. Клиент может настроить его под собственные требования и установить необходимое программное обеспечение.

Рекомендации экспертов при покупке хостинга

Независимо от того, выбирает клиент первый хостинг или совершает подобную покупку не первый раз, специалисты компании от компании Ukrnames советуют учитывать некоторые особенности и рекомендации:

Технические характеристики интернет-ресурса. Если планируется создание сайта с высокой нагрузкой, то варианты с дешевыми тарифными планами вряд ли подойдут. Для обеспечения хорошей мощности, достаточного объема оперативной памяти и дискового пространства выбирайте хостинг средней стоимости. Расположение дата-центра. Чем ближе его месторасположение, тем быстрее будет работать сайт. Время стабильной работы сервера. Оптимально, чтобы UpTime был не менее 98%. Защита данных. Покупая хостинг, требуется убедиться, что личные данные в полной безопасности, которая обеспечивается возможностью сделать резервное их копирование.

Приобрести хостинг сможет каждый желающий на сайте хостинг-провайдера, отмечают эксперты Ukrnames. Сначала рекомендуется определиться с доменом, после чего система автоматически предложит подходящий хостинг. Изначально можно выбрать наиболее доступный по цене тариф, испробовав его ресурсы в тестовом режиме. В дальнейшем его можно будет расширить автоматически, если возникнет такая потребность.