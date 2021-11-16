Что такое вендинговый бизнес и почему он становится все более популярным

В нашей стране происходит стремительное развитие торговых технологий, поэтому постоянно появляются новые направления. Например, вендинговые торговые аппараты стали отличным показателем состояния бизнеса за последние годы.

Для Украины вендинговый бизнес – относительно новое направление, в то время как в Соединенных Штатах и на Западе он уже несколько десятилетий является многомиллиардной индустрией. Такой бизнес может быть очень прибыльным, если, конечно, все правильно рассчитано и организовано. Вендинг — это бизнес, основанный на продаже разнообразных товаров с использованием автоматов. И в этом есть неоспоримые преимущества, особенно в период пандемии и карантинных ограничений.

Рентабельность бизнеса зависит от многих факторов, но если смотреть здесь и сейчас, то основными в Украине являются то, что не нужно нанимать персонал, отчитываться о сотрудниках по работе, платить им зарплату (хотя конечно, машины нуждаются в обслуживании, но присутствие одного человека не требуется чаще одного раза в 2-3 дня) и правильное место расположение аппарата.

Бизнес-концепция вендингового бизнеса

Размер прибыли от каждого аппарата зависит от его месторасположения. Чем выше проходимость людей, тем больше прибыль. Торговое оборудование рекомендуется устанавливать в точках большого скопления людей или местах вынужденного ожидания. Это могут быть остановочные комплексы, автозаправки, учебные учреждения и т. п. Здесь люди часто пользуются автоматами, предлагающими горячие напитки и закуски. Также популярны нужные непродовольственные мелочи – маски, дезинфекторы, влажные салфетки, журналы, колготки и т. д.

Конечно, просто купить автомат недостаточно. Необходимо также приобрести сопутствующие товары и ингредиенты, найти место установки и оплатить аренду, зарегистрировать бизнес, подумать о составлении отчетности и уплате налогов. При всем этом первоначальные затраты, по сравнению с другими бизнес-начинаниями, не так уж и велики.

Еще одна особенность вендинга в том, что предприниматель не привязан к одной точке и, отследив уровень продаж в разных местах, может без труда поменять локацию. При этом автомат легко установить там, где вряд ли получится разместить стандартную торговую точку – в узком углу, у лестницы, рядом с дверями и т. п.

Важные нюансы

Предпринимателям, желающим начать свое дело, необходимо понимать, что развитие вендинга, как и любого другого вида бизнеса, потребует полной отдачи. Придется потратить немало времени и приложить усилия. При этом стоит обратить внимание на несколько важных моментов – они позволят облегчить организацию бизнеса.

Эксперты советуют выбирать то направление деятельности, в котором хорошо разбираетесь. Если ничего не смыслите в товарах, которые собираетесь продавать, то вряд ли вы сможете выстроить свою деятельность правильно.

Начинайте установки сразу нескольких торговых агрегатов (на начальном этапе они могут быть даже подержанными). При наличии одного снекового или кофейного автомата ждать окупаемости вложенных средств и выхода на чистую прибыль придется дольше.

Нецелесообразно устанавливать аппарат в местах, где ведется розничная торговля аналогичным товаром. Имейте в виду, что в подобной ситуации автомат почти всегда проиграет, и вы рискуете остаться без прибыли.

В заключение

Не стоит думать, что вендинг – это полностью пассивный вид заработка. Придется немало потрудиться – разобраться в технических характеристиках торговой техники, основах обслуживания оборудования, тонкостях качества загружаемой продукции. Кроме этого, потребуется наладить сотрудничество с поставщиками, регулярно мониторить обстановку местного рынка, отслеживать появление технических новинок и т. д.

Перед тем, как начать бизнес, необходимо провести некоторые аналитические мероприятия, чтобы определить уровень конкуренции в разных частях города, а также в конкретных местах.

Несмотря на некоторые сложности, грамотная организация и правильное ведение дела позволят добиться настоящего успеха даже новичкам.