Что ждет украинский рынок недвижимости после войны

Даже после окончания война будет ключевым фактором, которые определит рынок недвижимости в Украине в будущем. Инфляция и нехватка жилья – основные тенденции, к которым нужно приготовиться. И это нормально для страны, в которой идет война.

При этом глобально приоритеты покупателей не поменяются. По-прежнему будут востребованы 1-2 комнатные квартиры на первичном и вторичном рынке по всем регионам Украины.

Стоимость недвижимости

До февраля самыми высокими цены на недвижимость были в крупных экономических центрах: Киеве, Харькове, Днепре. С наступлением военных действий перечисленные территории сильно пострадали. Однако рассчитывать на то, что в мегаполисах можно приобрести жилье по сниженной стоимости, не стоит. Напротив, если сравнить цену квадратного метра до войны и сегодня, заметна стабилизация либо даже рост в зависимости от региона. К примеру, в жилом комплексе Континент в Одессе на апрель 2022 года цена квадратного метра площади была от 928$, а в сентябре – от 893$.

Наибольший рост цен и спроса в западных регионах, которые максимально удалены от фронта. В областях, расположенных на границе с Россией, активности покупателей не наблюдается.

Ценообразование после войны будет во многом зависеть от условий окончания боевых действий. Цены на послевоенное жилье могут снизиться примерно на 20%. Если начнется процесс восстановления, вернутся инвестиции в страну и гарантии безопасности, стоит ожидать рост стоимости на 5–10% в год.

Какие критерии будут ключевыми при выборе жилья

Что касается первичного рынка недвижимости, при выборе новых квартир украинцы будут обращать внимание на такие факторы:

Инфраструктура территории жилого комплекса (магазины, школы, детские садики, аптеки, кафе). Рекреационные зоны (реки, озера, лес, парки). Паркинг (подземный и наземный). Детские площадки, места для отдыха на придомовой территории.

Как и раньше, украинцы будут отдавать предпочтение удобным планировочным решениям, энергосберегающим технологиям строительства, обращать внимание на качество возведения зданий. Наличие подземного паркинга сделает жилье вдвойне привлекательным для покупателей. При равных условиях предпочтение будет отдаваться таким квартирам.

Также будут востребованы планировки, при которых в квартире будут безопасные места, где можно укрыться в случае опасности (кладовые, коридоры).

Что касается вторичного рынка, здесь тоже ожидаются изменения. Анализ ситуации в обстрелянных городах показал, что хуже выстояли панельные дома. Вторые по опасности – с кирпичными несущими стенами. Востребованы будут здания малой этажности и дома рядом с метро.

Какие квартиры по-прежнему будут востребованы

Безопасность – ключевой критерий. Переселенцы, напуганные обстрелами, будут выбирать здания, в которых можно пересидеть обстрел, не опасаясь за жизнь. К такому жилью можно отнести следующие:

В квартире есть отдельная комната с вентиляцией. Дверь в ней находится в стене, которая размещена перпендикулярно к наружной. Это может быть гардеробная, кладовая в коридоре, спальня-ниша. Остекление – триплекс. Такое стекло похоже на то, что устанавливается в машинах. При любых аварийных ситуациях окна не разлетаются на острые осколки из-за того, что отдельные слои проклеены специальной пленкой. Наличие в квартире комнат, не граничащих с внешней стеной. Лестница в подвальное помещение должна располагаться под общей. Так время пребывания людей у стен в опасной ситуации будет минимальным. Чем меньше этажность дома, тем лучше. Идеальный выбор – дома с паркингом или подвалом с оборудованным водоснабжением, вентиляцией и отведением воды. В подвале имеется два выхода.

Обстановка на первичном и вторичном рынке жилья может вернуться к состоянию 2010-2011 гг. Если в довоенное время количество сделок покупки-продажи жилья в новостройках было на уровне 60%, сегодня показатель снизился до 20%. Скорее всего параметр сохранится по окончании боевых действий.

Аренда квартир во время войны

Спрос на съем жилья кардинально отличается от рынка купли-продажи. Это касается как посуточного съема, так и долгосрочных договоров. С началом военной агрессии со стороны России больше всего вырос спрос на квартиры во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске. Расценки сравнялись с теми, что были в центре столицы до войны, и не падают.

Останется ли соотношение спроса и предложения на аренду и ее география после войны, сложно спрогнозировать. Не последнюю роль играет дата окончания боевых действий и экономическое состояние страны.

Для активной перезагрузки рынка недвижимости потребуются ипотечные программы с процентной ставкой, не превышающей 10% годовых. Основной спрос могут сформировать временно перемещенные лица с финансовой способностью на покупку жилья в кредит.

Послевоенное восстановление рынка недвижимости

Специалисты условно разделяют послевоенный рынок на три географические зоны:

Тотальное восстановление наиболее разрушенных населенных пунктов и отдельных районов: Харьков и область, пригород Киева, Мариуполь, юг Украины. Скорее всего, здесь будет не точечная застройка, а реализация новых планировок с учетом современных подходов к использованию земли и ландшафта. Центральные области. Здесь прогнозируется стабильность, но без вливания средств, как в города, максимально пострадавшие от разрушений. Скорее всего, отдельные архитектурные решения еще долго будут в «подвешенном» состоянии и по окончании войны. Западные регионы. Внутреннее переселение людей уже сопровождается тотальным повышением цен. Однако эксперты прогнозируют спад стоимости жилья в послевоенное время.

Сегодня неясно, ждать падение рынка недвижимости или его стремительное восстановление, сопровождаемое повышением цен. Все зависит от длительности и разрушительности боевых действий.