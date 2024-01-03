У Польщі українець потрощив битою 11 автомобілів

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В автівках розбиті вікна, знищені дзеркала та задні ліхтарі

У польському Гданську 40-річний українець розтрощив бейсбольною битою 11 автомобілів, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. Збитки сягають майже 140 тис. злотих (понад 1,3 млн грн). Про це місцева поліція повідомила 3 січня.

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