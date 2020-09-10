На Київщині поліція затримала «вора в законі» на прізвисько «Мамука» (фото, відео)

Наразі його поміщено до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства для подальшого видворення за межі України.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції отримали інформацію про те, що 43-річний «вор в законі» незаконно потрапив та знаходиться на території країни.

За інформацією правоохоронців, «авторитет» приїхав до України для поширення злочинного впливу в кримінальному середовищі. Свій статус він отримав у 2013 році в Стамбулі. Крім того, має родинні зв’язки з «вором в законі» Таріелом Оніані.

Щоб завадити злочинним намірам 43-річного уродженця Грузії, поліцейські провели заходи для його затримання.

У середу, 9 вересня, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції затримали «вора в законі» на прізвисько «Мамука» на території одного з населених пунктів Київської області.

Працівниками Державної міграційної служби України стосовно чоловіка було складено адміністративний протокол — стаття 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Наразі порушника поміщено до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства для подальшого його видворення за межі України.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України