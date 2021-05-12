Демонтаж бетонного фундамента: используемые технологии

Демонтаж фундамента обычно требуется при полной ликвидации старой, невостребованной постройки. Со временем несущие свойства основания ослабевают. Если оно очень старое, проще полностью разобрать его и расчистить территорию под новую застройку. Это достаточно сложная процедура, ведь для основы всегда используются самые прочные и долговечные материалы.

Демонтировать бетонный фундамент своими силами не получится, он очень крепкий. Профессиональная компания с соответствующей лицензией предоставит всю необходимую технику для быстрого и качественного выполнения работ. Ее специалисты сначала осмотрят фундамент, составят список нужных инструментов и материалов, а потом выдадут клиенту смету с фиксированной стоимостью.

Используемые технологии демонтажа

Применяют разные способы:

вручную . Такой вариант предполагает силовое воздействие работника с помощью инструмента. Но даже самыми мощными бетоноломами, отрезными машинами, штроборезами и электрическими перфораторами разрушить монолитный фундамент не получится. Поэтому такой метод применяют только для очень маленьких участков или кирпичных оснований;

. Такой вариант предполагает силовое воздействие работника с помощью инструмента. Но даже самыми мощными бетоноломами, отрезными машинами, штроборезами и электрическими перфораторами разрушить монолитный фундамент не получится. Поэтому такой метод применяют только для очень маленьких участков или кирпичных оснований; алмазная резка . Это более дорогой, но эффективный способ демонтажа бетонной кладки. Именно такой вариант выбирают чаще всего, особенно когда нельзя организовать заезд тяжелой спецтехники. Оборудование для алмазной резки позволит выполнить работы очень быстро;

. Это более дорогой, но эффективный способ демонтажа бетонной кладки. Именно такой вариант выбирают чаще всего, особенно когда нельзя организовать заезд тяжелой спецтехники. Оборудование для алмазной резки позволит выполнить работы очень быстро; пневматические молоты и копры . С ними придется потрудиться дольше, но такой метод дешевле, чем предыдущий. К нему прибегают тогда, когда ручной демонтаж невозможен, но не хочется тратить слишком много денег;

. С ними придется потрудиться дольше, но такой метод дешевле, чем предыдущий. К нему прибегают тогда, когда ручной демонтаж невозможен, но не хочется тратить слишком много денег; гидроклин. Отличается высокой мощностью и скоростью. Это относительно бесшумный способ, который легко разрушает фундаменты любой толщины и работает в несколько раз быстрее других инструментов.

Нередко при демонтаже бетонного основания комбинируют несколько технологий. В процессе задействуют тракторы, оснащенные отбойными молотками и ковшами нужных размеров. Отбойник просто откалывает отдельные куски бетонного основания. Ковш подхватывает мелкие осколки и погружает их в специальный контейнер для последующей утилизации.

Перед началом демонтажа всегда составляется проект с поэтапным планом всех работ. Потом рассчитывается стоимость, устанавливаются сроки выполнения. После завершения основных действий задача исполнителя – собрать и вывезти весь мусор. Тогда территория будет полностью готова для дальнейшей застройки или облагораживания.

Источник: https://mby.com.ua/demontazh/fundament.