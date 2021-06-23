В Украине открыли информацию о нарушителях весового контроля

Информация о нарушении габаритно-весовых норм (ГВН) перевозчиками, которую фиксируют комплексы взвешивания в движении (WіM-станции), появилась на портале открытых данных data.gov.ua.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины, отмечает AgroPortal.

Отмечается, что данными о зафиксированных нарушениях и рассылкой соответствующих сообщений водителям транспортных средств смогут воспользоваться любые службы. Сейчас идет тестирование автоматической рассылки push-сообщений сервисами Опендатабот и Штрафы.UA.

«Таким образом запускаем в действие процесс автоматизации наложения штрафов за нарушение габаритно-весовых норм, что предусмотрено законопроектом №3742 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля», принятым Верховной Радой 3 июня», — объяснили в министерсве.

Сейчас сообщения о нарушении являются ознакомительными. Участники рынка грузовых перевозок могут проверить данные с помощью мобильных приложений. После того, как закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля» вступит в силу, владельцы транспортных средств начнут получать постановления с информацией о штрафе.

Мининфраструктуры информирует, что комплекс Weigh-in-Motion (WiM) фиксирует превышение установленных норм и отправляет данные в Центр обработки данных. Инспектор проверяет их, формирует постановление и накладывает электронную подпись. После этого постановление будет печататься и направляться нарушителю.

Автоматизация сбора данных, уверены в министерстве, минимизирует коррупционные риски и устраняет выборочное взвешивание транспортных средств. Данные, зафиксированные с помощью средств фото- и видеосъемки, в частности в автоматическом режиме станут основанием для наложения штрафов.

За последние полтора года на дорогах государственного значения общего пользования установлено 48 площадок системы Weigh-in-Motion, которые в автоматическом режиме фиксируют данные о габаритах, нагрузке на ось и общую массу, а также номерной знак перевозчика. Датчики вмонтированы в асфальтовое покрытие и расположены таким образом, что объехать их невозможно, уточнили в министерстве.