Україна націоналізувала заводи і агрохолдинг російського олігарха Шелкова на ₴2 млрд.

Рішенням ВАКС стягнуто в дохід держави всі активи ТОВ “Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат”.

Рішенням Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду стягнуто в дохід держави всі активи ТОВ “Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат”, а саме: корпоративні права у розмірі 100 %, рухоме і нерухоме майно підприємства та грошові кошти на рахунках у сумі 14,4 млн грн.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Раніше, рішенням ВАКС до громадянина росії Михайла Шелкова, кінцевого бенефіціарного власника ТОВ “Демурінський ГЗК”, застосовано санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону про санкції та стягнуто у дохід держави квартиру, 100% частки у статутному капіталі ТОВ “ВСМПО Титан Україна” та майно цього підприємства – нерухомість, автомобілі, грошові кошти.

Детективи БЕБ встановили, що службові особи товариства, за попередньою змовою із службовими особами офшорних компаній, протягом 2021 року здійснили реалізацію титанової сировини в адресу європейської компанії за умисно заниженою ціною.

Таким чином їхні дії призвели до фактичного ненадходження до Державного бюджету коштів в розмірі понад 10,1 млн грн.

Окрім того, слідством встановлено, що підприємство протягом 2020-2021 років здійснювало експорт видобутої титановмісної сировини на адресу підприємств РФ та республіки Білорусь.

“За документами комбінат постачав цю сировину нібито австрійській компанії. Проте, фактично продукція одразу направлялася російським і білоруським підприємствам та використовувалася, зокрема і для виробництва окремих частин винищувачів та ракет, якими зараз обстрілюють Україну”, – зазначили в БЕБ.

Нагадаємо, раніше Центр протидії корупції повідомляв, що ВАКС відмовився конфіскувати Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат, котрий належить Шелкову. Цей комбінат виробляє ільменітовий концентрат і є найціннішим активом олігарха.

Україна запровадила санкції проти Шелкова влітку 2021 року.

ТОВ “Демурінський ГЗК” розробляє Вовчанське родовище на Дніпропетровщині і зареєстрований на кіпрську офшорну компанію “Лімпіеза Лімітед”, кінцевим бенефіціаром якої є російський мільярдер Михайло Шелков (статки – 1,5 млрд доларів). // LB.ua