Доллар и евро продолжают укреплятся относительно гривны: курсы валют на 22 апреля

За последние пару недель доллар на мировых рынках испытывал трудности, поскольку доходность по долгосрочным облигациям США упала после роста в первом квартале, а рисковые активы в целом выросли.

Но только не в Украине. 22 апреля Нацбанк установил курс 28 грн и шесть копеек за доллар, что на 5 копеек больше вчерашнего курса. Курс доллара в обменных пунктах в регионах тоже соответственно подрос. Так по данным сети обменок KIT GROUP курс доллара в Харькове составил 28.10 грн за доллар, а в Киеве 28.05 грн за доллар.

Соответствующие тенденции показывает и европейская валюта. В обменниках она тоже показала незначительный рост. Так например курс евро в Харькове составил 33,70 грн за евро, в Киеве же был точно такой курс.

Обмен валют в Харькове. Фото: КИТ Групп

Надежды на восстановление экономики, обусловленные государственными расходами и пакетами стимулов со стороны государства пока не оправдывается. Теперь рынок ожидает, что доллар и евро продолжат укрепляться по отношению к гривне. Для этого есть и другие причины.

Помимо действий центральных банков европейских стран и США, очень крупные пакеты европейских мер стимулирования серьезно улучшили перспективы восстановления экономики в Европе. В частности, Германия, которая имеет сильные государственные финансы, имеет возможность, а теперь и желание внедрить огромные бюджетные стимулы. Соединенные Штаты также запустили крупные пакеты стимулов, но у страны уже есть огромный дефицит, который в долгосрочной перспективе может нанести ущерб доллару.

Для тех, кто верит в более слабый доллар и имеет доступ к долларовым активам, например, в фондах, можно защитить себя, сделав инвестиции, связанные с золотом. Причина в том, что цена на золото обычно движется в направлении, противоположном доллару, считают эксперты.

Среди основных мировых валют самой сильной по отношению к доллару в течение прошлого года была шведская крона. Эксперты рынка отмечают тот факт, что шведская экономика относительно хорошо справилась с коронавирусным кризисом, что также способствует укреплению кроны.

В Украине пока все не так радужно, вакцинация идет медленно, карантинные ограничения продолжили до 30-го июня, поэтому на рос экономики рассчитывать пока не приходится, а значит и укрепления гривны в ближайшее время не ожидается. Еще одно важное последствие падения гривны состоит в том, что и без того не низкую инфляцию будет еще труднее снизить.