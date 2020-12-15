Эксперты рассказали о принципах и секретах успешного СЕО

Качественный, красивый сайт, с удобной навигацией и приятным дизайном – это только половина успеха. Чтобы о вашей компании узнало как можно больше пользователей, площадку нужно будет правильно раскрутить. СЕО продвижение сайта дает не быстрые, зато гарантированные результаты. Доверять проведение подобных работ нужно специалистам, которые смогут составить эффективный план работ, будут мониторить ход процесса и вносить коррективы. Первые результаты можно будет оценивать спустя пару месяцев после запуска. В обзоре специалистов сайта bonum-studio.com, рассматриваются секреты успешного продвижения.

Правила раскрутки сайтов

Чтобы взять эффективный курс на оптимизацию площадки, нужно определить вектор раскрутки. Главный принцип простой – успешное продвижение будет результатом эффективного взаимодействия исполнителя с заказчиком. После нужно проанализировать:

Нишу – сегмент рынка, конкурентов, ТОП выдачи. Полученные результаты позволят сформировать эффективную программу действий.

Продвигаемый сайт – чтобы понимать, с чем вам предстоит работать, исключить ошибки, лишние траты.

Ключевые запросы – они помогут сформировать семантическое ядро (семантика определяет качество поступающего на сайт трафика).

Когда это будет сделано, можно формировать структуру сайта – она должна быть разветвленной, четкой, обеспечивать необходимые условия для удобной навигации. Установите и настройте аналитику – она позволит контролировать, анализировать промежуточные результаты, при необходимости вносить коррективы.

При внедрении технической оптимизации ставку следует делать на удобство пользователя. Оптимизация on-page направлена на создание актуального, полезного, отвечающего содержанию страницы контента. Наличие хорошего информационного наполнения повышает рейтинги площадок.

Вместо заключения

Оптимизация сайта – многоэтапный сложный процесс. Он предполагает анализ бизнеса заказчика, конкурентов, ниши, составление технического плана. Обязательно нужно будет уделить внимание поведенческим факторам, после прокачать ссылочный профиль и внедрить микроразметку.

После завершения работ останется проанализировать результаты продвижения, если необходимо, то внести коррективы. Мониторинг позиций, статистики должен быть постоянным – это позволит сайту удержать свои позиции в ТОПе поисковых систем. СЕО – это длительный, фактически непрерывный процесс. Доверять реализацию работ следует грамотным профессионалам, которые дают гарантию индивидуального подхода именно к вашему проекту, помогут добиться поставленных результатов, — советуют єксперті.