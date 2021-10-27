Фонд держмайна продав колишній завод «Більшовик» за ₴1,4 млрд.
Переможцем торгів стало ТОВ «Дженерал Комерс».
Фонд державного майна у середу, 27 жовтня, провів перший з часів «Криворіжсталі» аукціон великої приватизації. На ньому було продано 100% акцій АТ «Перший київський машинобудівний завод» (колишній завод «Більшовик»).
Аукціон транслювався в прямому ефірі на Youtube-каналі ФДМУ.
Переможцем торгів, у яких взяли участь три компанії, стало ТОВ «Дженерал Комерс» з ціною 1,429 млрд гривень (на 2% більшою від стартової вартості).
Компанія має 10 днів на підписання договору купівлі-продажу і 30 днів на перерахування коштів у державний бюджет.
Заснований в 1882 році, Перший київський машинобудівний завод випускає обладнання для переробки гуми, пластмас та їх відходів. Головним активом підприємства є промисловий квартал на київській Шулявці. В структуру ПКМЗ входить низка дочірніх підприємств, зокрема у місті Жашківка, бази відпочинку в Чернігівській та Одеській областях.
Зараз підприємство напівзруйноване, більшість цехів давно простоюють, а обладнання в досі працюючих зношене на 80%.Tweet