Світовий банк схвалив надання Україні фінансування у розмірі понад $2 млрд.

Пакет допомоги має сприяти розвитку економіки України.

Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила програму політики розвитку для України. Вона спрямована на посилення економічної політики для сталого зростання та покращення фінансової стабільності.

Про це повідомляє пресслужба Світового банку.

Цей пакет включає фінансування Світового банку в розмірі 1,05 мільярда доларів США, яке доповнено кредитними гарантіями від трастового фонду за підтримки Японії та Британії.

Також операція співфінансується грантом у розмірі 1 млрд доларів США від Фонду сприяння залученню ресурсів для інвестування у зміцнення фінансового посередництва України.

“Незважаючи на значні виклики, уряд України стабілізував економіку та продовжує зосереджуватися на своїх цілях розвитку, зокрема на прагненні приєднатися до Європейського Союзу”, – зазначив регіональний директор Світового банку у Східній Європі Боб Саум.

Фінансування спрямоване на два основних напрямки. Перший зосереджується на політичних заходах, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності входу в залізничний сектор і покращення управління ним. Він також спрямований на оптимізацію участі держави в банківському секторі, сприяння виробленню та виробництву енергії з відновлюваних джерел, збільшення потоку кредитів у сільськогосподарському секторі та підвищення компетентності персоналу української митниці.

Другий напрямок включає зусилля зі зміцнення внутрішнього доходу, у тому числі шляхом приведення ставок акцизного податку на моторне паливо до стандартів ЄС та проведення комплексної оцінки сільськогосподарських земель. Також він спрямований на покращення доброчесності закупівель шляхом оновлення законодавства про закупівлі. // LB.ua