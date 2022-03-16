Британія передає Україні високошвидкісні ПЗРК STARStreak

Starstreak — британський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження вертольотів і літаків противника, що низько летять.

Міністр оборони Британії Бен Воллес підтвердив передачу Збройних сил України високошвидкісних переносних зенітно-ракетних комплексів STARStreak.

Про це повідомляє BBC.

«Ми їх постачаємо. Вони відправляться на театр воєнних дій», — сказав Воллес.

Раніше він вже анонсував передачу цих озброєнь і уточнював, що «це залишається в рамках визначення оборонної зброї, але дозволяє українським силам краще захищати своє небо».

Воллес не уточнив кількість переданих STARStreak.

За словами Воллеса, Британія вже поставила Україні 3615 одиниць протитанкової зброї, а також незабаром поставить невелику партію протитанкових ракет Javelin.

Starstreak — британський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження вертольотів і літаків противника, що низько летять.

Starstreak вважається найшвидшою в світі ракетою класу «земля-повітря» малої дальності. ПЗРК Starstreak може вражати повітряні цілі на висоті до 5 км. // УНІАН