Російські окупанти вбивають українських матерів на очах у дітей (аудіо)

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Поки російська пропаганда намагається переконати, що загарбники не чинять жодних військових злочинів, ті в телефонних розмовах хизуються своїми звірствами.

Окупанти навіть вбивають українських матерів на очах у дітей. Про це йдеться у новому шокуючому перехопленні СБУ.

Нові перехоплені розмови російських окупантів! Російські солдати мародери і вбивці - YouTube

«Шла мать с двумя детьми… Ну и че, наши вальнули ее при детях. Завалили…» – розказує російський командир гаубичної батареї.

У відповідь його дружина не знайшла нічого кращого, ніж виправдати цей злочин: «Конечно, она считается… тоже враг».

Тобто в промитих мізках росіян кожен громадянин нашої держави заслуговує на смерть лише тому, що він чи вона – українці.

При цьому дивуються, що «местное население озлоблено».

Їм не зрозуміти, що усі ми – не «население», а захисники своєї Батьківщини. Тому – переможемо!

СБУ

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