Російські окупанти вбивають українських матерів на очах у дітей (аудіо)
Поки російська пропаганда намагається переконати, що загарбники не чинять жодних військових злочинів, ті в телефонних розмовах хизуються своїми звірствами.
Окупанти навіть вбивають українських матерів на очах у дітей. Про це йдеться у новому шокуючому перехопленні СБУ.
«Шла мать с двумя детьми… Ну и че, наши вальнули ее при детях. Завалили…» – розказує російський командир гаубичної батареї.
У відповідь його дружина не знайшла нічого кращого, ніж виправдати цей злочин: «Конечно, она считается… тоже враг».
Тобто в промитих мізках росіян кожен громадянин нашої держави заслуговує на смерть лише тому, що він чи вона – українці.
При цьому дивуються, що «местное население озлоблено».
Їм не зрозуміти, що усі ми – не «население», а захисники своєї Батьківщини. Тому – переможемо!