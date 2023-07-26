ППО збила російські ракети у Київській та Харківській областях та у Дніпрі

Російські крилаті ракети збивали щонайменше у трьох регіонах України.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Є вже інформація про збиття крилатих ракет і на Київщині, і у Дніпрі, також велася бойова робота на Харківщині – теж є інформація про збиття”, – розповів Ігнат.

Він уточнив, що російські ракети збивали і зенітно-ракетні підрозділи, і винищувачі.

Ігнат також розповів, що ціллю російської атаки був Старокостянтинів.

О 20:20 Повітряні Сили ЗСУ повідомили про відбій тривоги по областях.

Нагадаємо, вдень Росія випустила ракети зі східного напрямку. Сили ППО збили два “Калібри” над Віннничиною. // LB.ua