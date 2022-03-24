«Ізюм — українське місто»: Синєгубов заявив про брехню російських пропагандистів про «перемоги»

Після такої ганебної поразки, як під Ізюмом, окупантами лише і залишається, що брехати про перемогу. Ізюм — українське місто, було і буде.

Про заявив голова Харквської ОДА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

«Знову провокація від російських ЗМІ. Їм нічого не залишається, як брехати про нібито «перемоги». Бо про такі ганебні поразки, як під Ізюмом, навіть соромно сказати з пропагандистських екранів. Ізюм — українське місто! Було і буде. Наші Збройні Сили України тримають свої позиції в цьому напрямку. Українська армія одразу атакує тих, хто хоча б робить спроби наблизитися до міста», — заявив Синєгубов.

Зі слів голови Харківської ОДА, «навіть концентрація російський військ біля Ізюма не допомагає рашистам просуватися вперед».

«Наші війська обороняють місто і на землі, і в повітрі. Зараз тривають запеклі бої. Тому закликаю не вірити брехливій пропаганді росіян, а довіряти офіційній інформації та Збройним Силам України!» — наголосив він.

Повідомлялося, що на Харківщині тривають бої в Ізюмському районі.