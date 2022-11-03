Більшість підприємств потребує працівників, які пройшли навчання в ІТ

Компетентність у сфері ІТ користується попитом майже в усіх галузях, і існує багато різних професійних ролей для роботи в ІТ-галузі. Деякі з найпоширеніших завдань – розробка програмного забезпечення https://itvdn.com/ua/specialities, системи та апаратного забезпечення, робота з даними, обслуговування систем, навчання користувачів, управління проєктами, планування ІТ-підтримки та інформаційна безпека.



Є кілька різних освітніх шляхів. ІТ-освіта через отримання ступеня бакалавра та спеціаліста у різних вишах (4-5 років) або, спеціальні освітні онлайн ІТ-курси, які допоможуть отримати нову професію, або освоїти нові мови програмування, – зазначають експерти порталу ITVDN.

Робота

Певною мірою на роботу вплине освіта, яку ви виберете, але досвід і розвиток навичок, які ви отримуєте в трудовому житті, можуть бути принаймні такими ж важливими для того, з чим ви працюватимете.

Важливо стежити за цим і бути готовим змінюватися та розвивати свої знання. Які продукти та функції користуються попитом і які мови програмування знаходяться в розробці? Знання ІТ затребувані в усіх секторах ринку праці та в усіх галузях. Загальними завданнями є розробка та конструювання програм, систем і обладнання, програмування, робота з даними, придбання та обслуговування систем, навчання користувачів, управління проєкт, продажі, стратегічне планування потреб компанії чи організації в ІТ-підтримці, операційна безпека та захист інформації https://itvdn.com/ua/catalog.

Є кілька різних професій, ролей і функцій для тих, хто хоче отримати нові знання в ІТ:

Адміністратор

(Адміністратор бази даних, ІТ-адміністратор, мережевий адміністратор, системний адміністратор) Той, хто

є адміністратором, підтримує та керує роботою всієї ІТ-платформи або її частин. Важливо звернути увагу на ранній стадії на ознаки того, що настав час оновити.

Спеціаліст з баз даних

ІТ-фахівці можуть спеціалізуватися на створенні та управлінні базами даних, які обробляють великі обсяги інформації, такі як архіви статей, реєстри клієнтів і різні форми статистичних даних.

Розробка нової методології для компіляції, аналізу та представлення великих обсягів даних є центральною для тих, хто є комп’ютерниками. Випускники ІТ з математичними навичками та знаннями в галузі біології можуть, наприклад, працювати біоінформатиками. Багато системних науковців також працюють фахівцями з баз даних.

Комп’ютерний інженер

Інженери, які пройшли навчання в області ІТ/даних, часто працюють над проєктуванням і розробкою комп’ютерних систем, як з точки зору програмного, так і апаратного забезпечення.

Спеціаліст з безпеки даних

Безпека даних стає все більш важливою у сфері ІТ. Сьогодні всі підприємства більшою чи меншою мірою залежать від доступу до експертних знань у цій галузі.

Робота передбачає аналіз ризиків, яким піддається інформація в комп’ютерних системах, і розробку відповідних рішень безпеки для захисту від вторгнення даних, резервного копіювання даних тощо, щоб запобігти простою або витоку конфіденційної інформації.

Комп’ютерний технік або технік з експлуатації

Комп’ютерні техніки часто працюють з експлуатацією та обслуговуванням ІТ-платформи компанії. Вони встановлюють апаратне та програмне забезпечення та відповідають за підтримку користувачів і технічну підтримку.

ІТ архітектор

Відповідає за технічне проектування всього або частини ІТ-проекту чи системи. Вони часто мають контроль і відповідають за те, щоб різні частини ІТ-інфраструктури стали функціонуючим цілим.

ІТ-консультант

В ІТ-індустрії багато хто працює консультантом, що означає, що вони працюють над завданнями для різних клієнтів і часто у формі проєкту. Проєкти можуть тривати від кількох днів до кількох років.

IT-координатор або IT-менеджер

Людина, яка несе загальну відповідальність за ІТ-платформу компанії. Така особа відповідає за задоволення потреби в ІТ-підтримці, оновлення програмного забезпечення та, якщо необхідно, розробку нових систем, створюючи їх самостійно або купуючи, а також забезпечуючи наявність обладнання у вигляді комп’ютерів і програмного забезпечення.

Програміст

Програмісти працюють над тим, щоб дати комп’ютеру команди, необхідні для надання системі функцій, які бажає клієнт. Часто програміст отримує інструкції від розробника системи, який провів аналіз потреб і специфікацію вимог. Програміст визначає порядок, в якому повинна бути побудована система, і перекладає інструкції на мову програмування.

Сьогодні популярні різні мови програмування, які використовуються на міжнародному рівні, наприклад;

PHP;

Python;

JavaScript;

Ruby;

Swift або Kotlin;

C# та інші.

Існує багато різних мов, і програміст часто спеціалізується на кількох. Розвиток йде стрімко, і важливо постійно оновлювати свої знання. Межа між системними розробниками та програмістами є рухливою, і заведено працювати з обома частинами.

Тестування

Менеджер тестування працює з керуванням тестуванням і забезпеченням якості ІТ-програм або систем.

Веб-дизайнер, Веб-редактор та веб-майстер

Веб-дизайнер розробляє веб-сайти або веб-додатки. Веб-редактор відповідає за вміст веб-сайту та за його актуальність. Часто включає відповідальність за розробку веб-сайту та відповідних програм.

Веб-майстер дбає про зовнішні веб-сайти та внутрішні так звані інтранети тощо, відповідаючи за функціонування серверів, відстежуючи інформаційні посилання, створюючи та публікуючи веб-сторінки, функції та програми, які запитують користувачі.

Навчання

Є багато ІТ-курсів на вибір. Ви можете вивчати інженерну програму з акцентом на дані та ІТ. Сильна сторона цих курсів полягає в тому, що ви отримуєте розуміння того, як працює апаратне забезпечення.

Іншим варіантом є вивчення інформатики на першому рівні та отримання міцної математичної основи.

Системна наукова освіта поєднує технології, поведінкові науки, соціальні та природничі науки.

Почніть із того, що вас цікавить, і подумайте про вибір широкої освіти, щоб отримати найкращу можливість йти в ногу з розвитком.

Загальними спеціалізаціями є інформаційні системи, системознавство, управління ІТ, інформатика безпеки, розробка програмного забезпечення та дизайн, інтерактивність та дизайн, управління вимогами, розвиток бізнесу та моделювання. Іншими прикладами спеціалізацій з інформатики є комп’ютеризований аналіз зображень, біоінформатика, комп’ютерні обчислення, комп’ютерна архітектура, штучний інтелект, високопродуктивні комп’ютери, системи безпеки та взаємодія людини з комп’ютером. Подумайте, що вас найбільше цікавить, а потім дослідіть, де ви можете вивчати ці предмети.