Франція та Німеччина відкинули вимоги шантажиста путіна про оплату газу рублями

Німеччина і Франція в четвер відкинули вимоги росії про те, щоб європейські країни платили за її газ в рублях, як неприйнятне порушення контрактів, додавши, що цей маневр є «шантажем».

Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Виступаючи під час пресконференції, міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що він ще не бачив підписаного президентом рф володимиром путіним нового указу про зобов’язання платити за газ в рублях, додавши, що Німеччина готова до всіх сценаріїв, включаючи зупинку потоків російського газу до Європи.

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що Франція та Німеччина відхилили вимогу росії.

Спроба росії розділити західних союзників, вимагаючи платежів за газ в рублях, провалилася, заявив у четвер міністр економіки Німеччини Роберт Габек, додавши, що західні союзники налаштовані не бути «шантажованими» росією.

Раніше путін підписав указ про продаж газу «недружнім країнам» тільки за рублі.