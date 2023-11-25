Гетманцев хоче змінити правила експорту зерна: бізнес виступив проти законопроектів і попередив про їх шкідливі наслідки

Нардеп виступив автором проектів закону, які можуть сприяти корупції, вважають у Європейській бізнес асоціації

У вівторок Верховна Рада України схвалила у першому читанні два законопроекти, які покликані покращити процес здійснення зовнішньоекономічних операцій, пов’язаних з експортом сільськогосподарських товарів. Перший законопроект (№10168-2) отримав підтримку 231 депутата, тоді як другий (№10169-2) – 253 голосів.

Обидва проекти були внесені 6 листопада трьома членами парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики – головою комітету Данилом Гетманцевим, його першим заступником Ярославом Железняком та головою підкомітету з митних питань Олександром Совою. Водночас претензії до ініціатив виникли у Європейської бізнес асоціації. Про це пише видання delo.ua.

За словами Железняка, законопроекти мають на меті боротьбу з нелегальним зерном і неповерненням валютної виручки експортерами. Перед другим читанням документи будуть допрацьовані спільно з Міністерством аграрної політики. Законопроекти стосуються експорту товарів за певними кодами, включаючи пшеницю, жито, ячмінь, овес, кукурудзу, соєві боби, насіння ріпаку та соняшнику, а також різні види олій та їхніх відходів.

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Європейська Бізнес Асоціація висловила свою незгоду з ініціативами нардепів. Асоціація підкреслює, що запропоновані механізми можуть мати наслідки, які суперечать заявленим цілям законодавців – запобіганню зловживань, збільшенню валютних надходжень до держбюджету та стабілізації гривні.

Зокрема, критикується законопроект №10168-2 за введення непрозорого та складного механізму допуску до експорту агропродукції, що, за думкою бізнесу, може сприяти корупції. Також висловлюється стурбованість зміною порядку відшкодування податку на додану вартість, що може відлякати іноземних інвесторів та повернути країну до непрогнозованих і непередбачуваних процесів відшкодування ПДВ.

ЄБА також вказує, що запропоновані зміни не сприятимуть очікуваним позитивним результатам і можуть ускладнити ринкові умови, особливо важливі для забезпечення ефективного зернового експорту в умовах російської агресії. В асоціації закликають Кабінет міністрів та Раду обдумано підходити до законодавчих змін в частині агроекспорту, “приймаючи зважені, а не поспішні, суперечливі та ризикові рішення”. // informator.ua