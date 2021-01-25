Гид покупателя: 7 преимуществ теплого пола
Выбрать действительно выгодное техническое решение — важное и полезное в жизни умение. Ведь от этого зависит, насколько экономичным и эффективным в работе, а также удобным в эксплуатации будет приобретенное оборудование. Первые системы электрического теплого пола появились около 70 лет назад, и с тех пор установлены в огромном количестве домов и квартир по всему миру. А опыт использования обогрева доказал выгодность их покупки, отмечают эксперты компании «Сезон тепла». Они приводят такой факт — в европейских странах многие системы работают до сих пор. Только представьте: нагревательный кабель для теплого пола был смонтирован 50–60 лет назад и более полувека исправно отдает тепло людям. Так что его владельцы в свое время явно не прогадали с выбором.
7 «кирпичиков» в пользу теплого пола
Чтобы составить целостную картину, нужно, словно кирпичик к кирпичику, сложить вместе все достоинства электрического обогрева пола. А минусы положить на другую чашу весов. Скажем прямо — у использования электрических теплых полов присутствует только один недостаток, или, если сказать точнее, нюанс. Они работают от источника электроэнергии. Поэтому полностью зависят от нее. То есть в случае аварии можно остаться и без света, и без тепла. С другой стороны, такая ситуация считается форс-мажорной и, по правде говоря, не совсем относится к характеристикам непосредственно этой отопительной системы.
А вот плюсов — хоть отбавляй:
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Снижение затрат на отопление. По сравнению с централизованной подачей тепла установка обогрева пола позволит значительно сократить расходы и снизить суммы в счетах за коммунальные услуги. Дело в том, что такая система работает намного экономичнее и эффективнее. При этом подогрев автоматически включается лишь тогда, когда это необходимо, поэтому не тратит энергию вхолостую (к примеру, КПД инфракрасной пленки доходит почти до 100%). В результате можно рассчитывать на экономию до 5, а то и 6–7 раз.
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Равномерное распространение тепла. Как результат — отсутствуют сквозняки, которые возникают из-за наличия воздушных масс с разной температурой, и участки, куда тепловая энергия не поступает.
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Правильное с точки зрения «формулы комфорта» распределение температуры. Она постепенно понижается снизу вверх. Поэтому ногам всегда тепло, а в районе потолка самая низкая температура.
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Безопасность детей и домашних питомцев — обжечься при соприкосновении с нагревательным элементом не получится. В отличие от радиаторов он укладывается под напольное покрытие.
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Возможность ходить босиком и не простудиться. Особенно это нравится детям. Однако стоит знать, что медики также одобряют такое решение. Они рекомендуют освобождать ноги от обуви дома, чтобы дать им отдохнуть. К тому же хождение босиком способствует улучшению кровообращения.
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Дополнительное свободное место в помещении — в отличие от радиаторов, конвекторов и прочего оборудования нагревательный элемент размещают под напольным покрытием.
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Доступная каждому цена оборудования и несложный монтаж. При этом, например, ИК-пленку можно установить и самому — никакие «мокрые» работы не нужны.