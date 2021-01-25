Гид покупателя: 7 преимуществ теплого пола

Выбрать действительно выгодное техническое решение — важное и полезное в жизни умение. Ведь от этого зависит, насколько экономичным и эффективным в работе, а также удобным в эксплуатации будет приобретенное оборудование. Первые системы электрического теплого пола появились около 70 лет назад, и с тех пор установлены в огромном количестве домов и квартир по всему миру. А опыт использования обогрева доказал выгодность их покупки, отмечают эксперты компании «Сезон тепла». Они приводят такой факт — в европейских странах многие системы работают до сих пор. Только представьте: нагревательный кабель для теплого пола был смонтирован 50–60 лет назад и более полувека исправно отдает тепло людям. Так что его владельцы в свое время явно не прогадали с выбором.

7 «кирпичиков» в пользу теплого пола

Чтобы составить целостную картину, нужно, словно кирпичик к кирпичику, сложить вместе все достоинства электрического обогрева пола. А минусы положить на другую чашу весов. Скажем прямо — у использования электрических теплых полов присутствует только один недостаток, или, если сказать точнее, нюанс. Они работают от источника электроэнергии. Поэтому полностью зависят от нее. То есть в случае аварии можно остаться и без света, и без тепла. С другой стороны, такая ситуация считается форс-мажорной и, по правде говоря, не совсем относится к характеристикам непосредственно этой отопительной системы.

А вот плюсов — хоть отбавляй: