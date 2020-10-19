Гид покупателя: что такое опалубка и для чего она нужна

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Бетон, любимый архитекторами с давних времен, оказывает влияние везде, где его используют. Заливают его обычно в формы, которые называются — опалубка Широкое распространение получила опалубка, формы из которой в строительстве делают  из дерева или стали, — рассказывают эксперты компании ТехПром. 

Виды опалубочных конструкций  часто именуют по типу  конструктивных элементов, например, для стен, перекрытий, для балок, для колонн  и т. д. После демонтажа их всегда можно использовать повторно. Например, опалубка ТехПром, может быть использована повторно до двухсот раз.

БАЛКА ДЛЯ ОПАЛУБКИ ПЕРЕКРЫТИЙ

Фото: tehpromproect.com.ua 

Вот что делает опалубку идеальной, по мнению специалистов компании:

  • Устойчивость к давлению свежего бетона,  к скорости его всплытия при заливке и при  его вибротрамбовке.
  • Качественная и ровная отделка бетонных поверхностей.
  • Прочная формация поддерживается и эффективно укрепляется как по горизонтали, так и по вертикали для сохранения формы и устойчивости.

Также:

  • Материалы для опалубки должны быть экономичными, доступными и облегчать повторное использование.
  • Опалубка должна следовать по точной линии позиционирования и иметь гладкую ровную поверхность.
  • Материал не должен деформироваться под воздействием погодных условий.

Стальная опалубка

Такие панели сделаны из тонких стальных пластин, укрепленных по краю  стальными уголками.

Панели могут изготавливаться в больших количествах, любой желаемой модульной формы или размера. Стальная опалубка широко используется в крупных проектах или там, где требуется большое количество повторных применений опалубки. Этот вид опалубки считается наиболее подходящим для круглых или изогнутых конструкций.

Стальная опалубка вместо деревянной — почему:

  • Стальные формы более прочные, долговечные и служат дольше по сравнению с деревянной опалубкой; плюс их повторное использование более частое.
  • Стальную опалубку можно легко и быстро установить и снять.
  • Использование стальной опалубки обеспечивает лучшее качество бетонной поверхности которое не требует дополнительной обработки.
  • Стальная опалубка не впитывает влагу из бетона.
  • Стальная опалубка не усаживается и не деформируется.

Разборка опалубки

Разборка опалубки

Фото:  tehpromproect.com.ua 

Ключевым этапом правильного повторного использования опалубки является ее безупречный демонтаж. Поэтому тут не обойтись без мер предосторожности:

  • Подождите необходимое время перед демонтажем. Продолжительность времени строго зависит от бетона (тип бетона, агрессивность и атмосферостойкость).
  • Отцепите и снимите с опалубки незакрепленные элементы, такие как анкерные стержни и соединительные элементы.
  • С помощью подходящих инструментов нужно отсоединить форму от бетонной поверхности. При этом элемент останется нетронутым, как и форма, которая не будет нести ненужную перегрузку.
  • Отцепить стойки стабилизации, если они есть.
  • Очистить панель в соответствии с инструкциями.
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