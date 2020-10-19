Гид покупателя: что такое опалубка и для чего она нужна

Бетон, любимый архитекторами с давних времен, оказывает влияние везде, где его используют. Заливают его обычно в формы, которые называются — опалубка Широкое распространение получила опалубка, формы из которой в строительстве делают из дерева или стали, — рассказывают эксперты компании ТехПром.

Виды опалубочных конструкций часто именуют по типу конструктивных элементов, например, для стен, перекрытий, для балок, для колонн и т. д. После демонтажа их всегда можно использовать повторно. Например, опалубка ТехПром, может быть использована повторно до двухсот раз.

Вот что делает опалубку идеальной, по мнению специалистов компании:

Устойчивость к давлению свежего бетона, к скорости его всплытия при заливке и при его вибротрамбовке.

Качественная и ровная отделка бетонных поверхностей.

Прочная формация поддерживается и эффективно укрепляется как по горизонтали, так и по вертикали для сохранения формы и устойчивости.

Также:

Материалы для опалубки должны быть экономичными, доступными и облегчать повторное использование.

Опалубка должна следовать по точной линии позиционирования и иметь гладкую ровную поверхность.

Материал не должен деформироваться под воздействием погодных условий.

Стальная опалубка

Такие панели сделаны из тонких стальных пластин, укрепленных по краю стальными уголками.

Панели могут изготавливаться в больших количествах, любой желаемой модульной формы или размера. Стальная опалубка широко используется в крупных проектах или там, где требуется большое количество повторных применений опалубки. Этот вид опалубки считается наиболее подходящим для круглых или изогнутых конструкций.

Стальная опалубка вместо деревянной — почему:

Стальные формы более прочные, долговечные и служат дольше по сравнению с деревянной опалубкой; плюс их повторное использование более частое.

Стальную опалубку можно легко и быстро установить и снять.

Использование стальной опалубки обеспечивает лучшее качество бетонной поверхности которое не требует дополнительной обработки.

Стальная опалубка не впитывает влагу из бетона.

Стальная опалубка не усаживается и не деформируется.

Разборка опалубки

Ключевым этапом правильного повторного использования опалубки является ее безупречный демонтаж. Поэтому тут не обойтись без мер предосторожности: