Гид покупателя: что такое опалубка и для чего она нужна
Бетон, любимый архитекторами с давних времен, оказывает влияние везде, где его используют. Заливают его обычно в формы, которые называются — опалубка Широкое распространение получила опалубка, формы из которой в строительстве делают из дерева или стали, — рассказывают эксперты компании ТехПром.
Виды опалубочных конструкций часто именуют по типу конструктивных элементов, например, для стен, перекрытий, для балок, для колонн и т. д. После демонтажа их всегда можно использовать повторно. Например, опалубка ТехПром, может быть использована повторно до двухсот раз.
Вот что делает опалубку идеальной, по мнению специалистов компании:
- Устойчивость к давлению свежего бетона, к скорости его всплытия при заливке и при его вибротрамбовке.
- Качественная и ровная отделка бетонных поверхностей.
- Прочная формация поддерживается и эффективно укрепляется как по горизонтали, так и по вертикали для сохранения формы и устойчивости.
Также:
- Материалы для опалубки должны быть экономичными, доступными и облегчать повторное использование.
- Опалубка должна следовать по точной линии позиционирования и иметь гладкую ровную поверхность.
- Материал не должен деформироваться под воздействием погодных условий.
Стальная опалубка
Такие панели сделаны из тонких стальных пластин, укрепленных по краю стальными уголками.
Панели могут изготавливаться в больших количествах, любой желаемой модульной формы или размера. Стальная опалубка широко используется в крупных проектах или там, где требуется большое количество повторных применений опалубки. Этот вид опалубки считается наиболее подходящим для круглых или изогнутых конструкций.
Стальная опалубка вместо деревянной — почему:
- Стальные формы более прочные, долговечные и служат дольше по сравнению с деревянной опалубкой; плюс их повторное использование более частое.
- Стальную опалубку можно легко и быстро установить и снять.
- Использование стальной опалубки обеспечивает лучшее качество бетонной поверхности которое не требует дополнительной обработки.
- Стальная опалубка не впитывает влагу из бетона.
- Стальная опалубка не усаживается и не деформируется.
Разборка опалубки
Ключевым этапом правильного повторного использования опалубки является ее безупречный демонтаж. Поэтому тут не обойтись без мер предосторожности:
- Подождите необходимое время перед демонтажем. Продолжительность времени строго зависит от бетона (тип бетона, агрессивность и атмосферостойкость).
- Отцепите и снимите с опалубки незакрепленные элементы, такие как анкерные стержни и соединительные элементы.
- С помощью подходящих инструментов нужно отсоединить форму от бетонной поверхности. При этом элемент останется нетронутым, как и форма, которая не будет нести ненужную перегрузку.
- Отцепить стойки стабилизации, если они есть.
- Очистить панель в соответствии с инструкциями.