Як правильно провести оформлення сертифікатів відповідності та висновків СЕС

Оформлення сертифіката відповідності на імпортований або експортований товар і висновки СЕС — ключові етапи легалізації вантажу або виробленого товару для реалізації на українському ринку, які не здатний обійти жоден суб’єкт ЗЕД. Можна довго розбиратися в особливостях заплутаного українського законодавства, вивчати принципи і правила отримання дозвільної документації. Але набагато простіше заощадити власний час і скористатися послугами митно-брокерської компанії, зазначає експерт компанії «УкрВіпСервіс».

Послуги в питаннях оформлення сертифікатів відповідності

Як зазначає спеціаліст «УкрВіпСервіса», сертифікат відповідності потрібен для підтвердження відповідності товару стандартам ДСТУ України і технічним регламентам Митного Союзу. Це своєрідний індикатор якості, аналогічний міжнародним стандартам ISO та вимагає для правильного оформлення збору і підготовки цілого ряду документів. Експерти настійно рекомендують довірити оформлення сертифікатів відповідності кваліфікованим спеціалістам, адже існує безліч ризиків втратити дорогоцінний час і отримати непрогнозовані витрати через затримку вантажу.

Зазвичай митні брокери пропонують повний комплекс послуг, спрямованих на швидке проходження процедури сертифікації, гарантують юридично правильне оформлення ЗЕД-контрактів, інвойсів, транспортних накладних, супутніх документів для окремого товару або партії прибув з-за кордону вантажу.

Допомога в сертифікації будь-яких товарів

Фахівці митно-брокерської компанії повинні взяти на себе повну відповідальність за контроль виконання всіх заходів, пов’язаних з сертифікацією вантажу, включаючи обов’язкову експертизу і випробування, за результатами яких підготують сертифікати відповідності на будь-який тип імпортного товару. Солідні компанії працюють з повним переліком товарів, що підлягають сертифікації за системою УкрСЕПРО: споживчі товари, електроніка та механічне обладнання, промислове обладнання для використання в найважливіших галузях, транспортні засоби і т. д.

Підготовка санітарно-гігієнічного висновку

Коли товар перетинає кордон України, він не відразу допускається до вільного продажу або використання, контролюючі органи повинні ретельно перевірити безпеку предметів для здоров’я населення. Митно-брокерська компанія допоможе підготувати документацію, проконтролює проведення експертизи та правильність оформлення висновків СЕС для подальшої митної чистки вантажу, весь час особисто перебуваючи на митному пункті замість вас, — зазначає експерт «УкрВіпСервісу».

Надійний, досвідчений партнер

При замовленні сертифікації та оформлення товарів в СЕС клієнти отримують повний пакет супутніх юридичних послуг:

Консультації з питань митного контролю від досвідчених юристів.

Підготовка необхідної документації для швидкого та безпроблемного отримання висновку СЕС, сертифікатів відповідності, дозволи на ввезення і т. Д.

Подача документів до контролюючих органів, супровід заявки при проведенні експертизи, контроль вантажу.

Прийом дозволів і сертифікатів на митниці, передача замовнику разом з вантажем.

Експерти рекомендують обирати митно-брокерські компанії які надають юридичні та митно-брокерські послуги вже кілька років, що дозволяє їм обзавестися необхідними контактами для значного прискорення організаційних моментів при митному очищенні вантажу. Як показує практика, вартість оформлення сертифікатів відповідності та висновків СЕС такими експертами в повній мірі покривається зняттям клопоту і винятком будь-яких затримок на митниці.