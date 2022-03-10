У Конгресі США схвалили виділення Україні понад $13 мільярдів допомоги

Спікер Палати Ненсі Пелосі зазначила, що 13,6 млрд доларів, ймовірно, будуть лише «верхівкою».

Палата представників США пізно ввечері схвалила виділення Україні допомоги у розмірі 13,6 мільярда доларів.

Про це повідомляє CNN.

Рішення ухвалювали у негайному режимі, зауважує видання. Оскільки законодавці намагалися продемонструвати підтримку України на тлі нічим не спровокованого нападу Росії.

Як уточнює Reuters, допомога Україні призначена для підтримки Збройних сил у боротьбі з російськими військами та гуманітарної допомоги громадянам, у тому числі приблизно 1,5 млн біженців.

Спікер Палати Ненсі Пелосі зазначила, що 13,6 млрд доларів, ймовірно, будуть лише «верхівкою». // УНІАН