Гид покупателя: что включает в себя стоимость доставки авто из США

Американские автомобили в нашей стране пользуются все более возрастающим спросом. Причем этот факт уже давно не вызывает удивления. Ведь авторынок в США предлагает широкий выбор авто разных типов и модификаций. Причем можно приобрести новую модель или вариант б/у, а также выбрать машину с повреждениями.

Радует не только разнообразие доступных предложений, но и их приемлемая стоимость. Но во сколько именно обойдется приобретение транспортного средства (ТС)? Что включает в себя ценник и о чем нужно помнить перед покупкой? На эти и другие вопросы отвечают эксперты компании Autoamerica.

Основные аспекты ценообразования

В первую очередь ценник формируется на основе стоимости самого лота. Причем итоговая цена не имеет практически никаких ограничений. Все зависит от конкретного покупателя и его финансовых возможностей. Да и на разных аукционах можно встретить совершенно разные цены. Но важно учесть один аспект. От цены авто и его типа во многом зависят все дальнейшие затраты.

Стоит помнить о сборе аукциона за предлагаемые посреднические услуги. Тариф конкретной площадки состоит из стоимости машины, оплаты прошедших торгов онлайн (при удаленном приобретении) и затрат на вывоз ТС с территории. Есть и дополнительные сборы в виде пени или штрафных санкций. Сумма в этом случае определяется тарифами определенного аукциона.

Затраты на доставку также не стоит сбрасывать со счетов. Они включают в себя перевозку купленного авто по стране и его транспортировку по морю. Здесь цена формируется с учетом ряда факторов. Речь идет о типе ТС, дальности доставки по суше и протяженности морского пути. Услуги перевозчика и затраты на транспортировочный контейнер также входят в общую смету.

Что еще включает в себя стоимость авто

Нельзя не отметить ряд дополнительных аспектов, которые могут серьезно повлиять на итоговую стоимость купленного в США автомобиля. При получении ТС придется задуматься о его растаможивании. Здесь учитывается стоимость машины, ее возраст, объем мотора и его тип. При расчете тарифа применяется стандартная формула. Причем итоговый ценник не зависит от страны доставки.

Не обойтись и без услуг брокера-экспедитора. При расчете стоимости учитываются разные нюансы, а особенно важными являются такие из них:

Спектр предоставленных услуг и цена каждой из них;

Срочность выполнения поставленной клиентом задачи;

Ее решение в основное или нерабочее время;

Сумма обязательной пошлины;

Дополнительные затраты на привлечение посторонних организаций (при потребности).

Обязательным также является сбор в Пенсионный фонд. Без него нельзя поставить транспортное средство на учет. Сумма составляет 3-5 % от задекларированной при приобретении машины стоимости.

Еще одним дополнительным аспектом является сертификация авто. Ее ценник формируется с учетом количества пройденных тестов. Все они направлены на изучение соответствия ТС актуальным экологическим стандартам. В обязательном порядке проверяется оптика, приборная панель, указатели поворотов, норма выхлопа и противотуманные фары. Завершается проверка выдачей сертификата формата EURO-5.

Отдельно стоит отметить стоимость услуг нашей компании. Здесь оплата осуществляется отдельно, но переживать по этому поводу не стоит. Ведь всем своим клиентам мы готовы предложить:

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Возможность оплаты удобным вам способом;

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Ознакомиться с ориентировочной стоимостью авто из США можно на предварительном этапе сделки. При этом не нужно обращать внимание на сопроводительные платежи. Ведь эти затраты не составляют серьезного ущерба для бюджета. А сотрудничество с профессионалами позволяет избежать непредвиденных или форс-мажорных ситуаций. Взаимодействие с нами гарантирует вам существенную экономию при покупке американского автомобиля. В зависимости от условий приобретения и самого авто можно сэкономить до 40 % по сравнению с покупкой идентичной модели на местном рынке.