ПриватБанк здобув чергову перемогу над Коломойським

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Суд відхилив апеляцію щодо ТРЦ у Дніпрі.

Центральний апеляційний господарський суд відхилив апеляційну скаргу на ПриватБанк від колишнього власника ТРЦ “Приозерний” у Дніпрі, який пов’язують з компанією Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова “Місія-1”. Оскільки ТЦ на даний час належить банку. Про це повідомила пресслужба банку.

Тобто рішення суду першої інстанції, яким було підтверджено законність набуття права власності банку на торговельний центр, залишилось без змін.

“ПриватБанк захистив право власності на ТЦ “Приозерний”, який колишні власники намагались повернути з 2021 року”, – йдеться в коментарі банку.

ПриватБанк набув право власності на ТРЦ “Приозерний” у червні 2016 року, звернувши стягнення на іпотечне майно. ТОВ “Місія-1”, що було власником ТРЦ, передало його ПриватБанку в забезпечення виконання кредитних зобов’язань низки компаній, пов’язаних із колишнім топменеджментом банку.

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