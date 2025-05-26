Трамп переніс введення 50% тарифів для ЄС

Очільник Білого дому Дональд Трамп оголосив про перенесення строку запровадження 50-відсоткового тарифу на торгівлю з ЄС. Нова дата – 9 липня – встановлена після телефонної розмови з президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка звернулася з проханням дати більше часу для переговорів.

Про це Трамп повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social. За його словами, він “із задоволенням” погодився на перенесення терміну, додавши, що переговори з цього питання мають розпочатися незабаром.

До цього посадовиця оприлюднила допис у соцмережі X, зазначивши, що мала “добру розмову” з президентом США. Вона підкреслила, що ЄС та США підтримують “найтісніші та найважливіші торговельні відносини у світі” і що Європа готова “швидко і рішуче” почати переговори. Фон дер Ляєн висловила впевненість, що для досягнення “хорошої угоди” сторонам потрібен час до 9 липня.

Ще у п’ятницю Трамп оголосив, що не прагне домовлятися з Євросоюзом, а їхня тарифна ставка у 50% набуде чинності з 1 червня. Це рішення мало стати продовженням його квітневого запровадження 20% взаємних мит проти ЄС, які, як і інші “взаємні тарифи”, були відкладені.

За інформацією CNN, Трамп неодноразово критикував так звані «немонетарні торговельні бар’єри» з боку інших країн, а також наголошував на необхідності усунення торговельного дисбалансу на користь США. Зокрема, у 2024 році, згідно з даними Міністерства торгівлі, дефіцит торгового балансу Сполучених Штатів з ЄС сягнув 236 мільярдів доларів.

Трамп прокоментував заяви міністра фінансів Скотта Бессента, який висловив сумнів у доцільності повернення виробництва текстилю до США. Президент погодився з цією позицією, зазначивши, що США мають зосередитися на виробництві високотехнологічної продукції.

“Ми не збираємося виготовляти кросівки й футболки. Ми хочемо виробляти військову техніку, ми хочемо створювати великі речі. Ми хочемо розвивати штучний інтелект і комп’ютерні технології”, – заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше Трамп розкритикував запропоновану Євросоюзом нову двосторонню торговельну угоду, що передбачає взаємне скасування тарифів на промислову продукцію, часткове відкриття європейського ринку для американських сільськогосподарських товарів, а також співпрацю в галузі штучного інтелекту. // Дзеркало тижня