Гид покупателя: где украинцы покупают квартиры в Турции

В связи с пандемией коронавируса, изменилась жизненная ситуация, теперь покупка квартиры за рубежом поменьше и попроще приносит ряд преимуществ.



Многие ищут зимой более теплый климат. Вместо того чтобы снимать квартиру или номер в отеле, украинцы часто хотят иметь собственный дом или квартиру за границей. Популярным местом вложения средств становиться турецкий город Алания недвижимость в котором привлекает многих иностранцев.

Как отмечают специалисты компании Hayat Estate, в Турции часто клиент получает хороший сервис по проживанию. «Дом, который всегда готов встретить вас, когда вы захотите (можно путешествовать без багажа), им смогут пользоваться дети и внуки, и он также является хорошей инвестицией. Дом за границей означает возможность изменения обстановки, наличие солнца и тепла зимой.» — говорят эксперты компании.

Что в Испании?

Традиционно многие ранее предпочитали приобретать вид на жительство за границей в Испании. С момента введения евро цены на жилье в Испании очень быстро росли, прежде чем они упали в связи с финансовым кризисом 2008 года. С тех пор цены в Испании упали более чем на 40%, и многие считают, что ситуация с покупкой изменилась.

В то же время в Испании есть много районов, которые совершенно пусты, испанским банкам принадлежит более 600 000 домов, которые практически невозможно продать. Безработица растет, и все больше людей вынуждены продавать свои дома по низким ценам. Покупка дома в Испании сегодня — это экономическая игра, вы просто берете на себя высокий риск, и цены, вероятно, сохранятся в течение нескольких лет.

Турция, новая Испания

Современные квартиры в Алании популярны у иностранцев. Фото: hayatestate.com

Вместо этого Турция стала популярным выбором среди многих возрастных групп, когда дело доходит до проживания за границей. В стране здоровая экономика и политическая стабильность.

Безработица составляет около 9%, а экономический рост (ВВП) является вторым по величине в мире после Китая. Рынок недвижимости довольно стабильный. Цены на жилье, до пандемии расли на 5-10% ежегодно в зависимости от региона, местоположения и стандарта жилья. Банки закладывают максимум 50% дома, что помогает предотвратить появление пузырей на рынке жилья, которые были, например, в Испании и США.

Люди любопытные, гостеприимные и приветливые. Иностранцам, в Турции легко чувствовать себя как дома.

После того как вы открыли для себя Турцию, остается выбрать, в каком месте вы хотите жить. Турция — большая страна, есть много хороших мест, из которых можно выбрать. Большинство из них придерживается Алании и ее окрестностей, сегодня в городе около 30 000 иностранных владельцев недвижимости. Причину легко понять, посетив Аланию, отмечают эксперты компании.

Зимой тепло и комфортно

В регионе свой микроклимат с тёплыми ветрами из Сахары в сочетании с высокими горами, которые «закрывают» жару над городом. Это единственное место в Турции, где можно выращивать бананы в больших объемах — всего в 100 км к западу от Анталии, зимой здесь на 5-6 градусов холоднее.

Если вы ищете тепла зимой, температура эквивалентна Канарским островам.

Благодаря своим размерам, климату и широкому диапазону проживания в этом регионе очень доступное жилье. Город стремительно растет, строится много новых домов и существует баланс между спросом и предложением. По сравнению с другими местами, такими как Бодрум, тут значительно дешевле жить.

По сравнению с южным побережьем Испании, цены по-прежнему ниже. Здравоохранение отличное, если вы живете там дольше 3 месяцев, вы можете оформить медицинскую страховку за разумные деньги. Город прилагает все усилия, чтобы оставаться красивым местом, доставляющим своим посетителям приятные впечатления.