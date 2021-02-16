Гид покупателя: кому принадлежат самые популярные бренды виски

Несмотря на разные легенды, стоящие за многими брендами виски, многие из них управляются компаниями с рыночной капитализацией, приближающейся к 100 миллиардам долларов. Это, конечно, не означает, что у брендов нет собственной истории, или что эти истории не основаны на правде, но это дает некоторую перспективу.

Современное предприятие по производству глобальных марок виски представляет собой набор измерительных приборов и датчиков с компьютерами, контролирующими все процессы. Это приводит к тому, что виски Джим Бим (Jim Beam), Heaven Hill, Jack Daniel’s, Four Roses, Buffalo Trace и прочие обеспечивают согласованность, постепенное улучшение качества и экспериментирование. В целом, получается отличный вариант для любителей виски.

Тем не менее, чтобы лучше понять, кто и что делает виски, и как это все связано, нужно знать, кто кому принадлежит. Это материнские компании брендов, которые занимают особое место в современном мире виски. Бренды были выбраны по популярности.

Brown-Forman

Полусемейное дело. Семья Браун контролирует большинство голосующих акций компании и, таким образом, является одной из крупнейших винокуренных компаний Америке. Его линейка брендов небольшая, но мощная, ее возглавляет один из самых популярных брендов Jack Daniel’s, который остается самым продаваемым виски в мире и в Украине, в том числе.

Другие линии виски Brown-Forman не так впечатляют с точки зрения цифр, но отлично подходят для любителей этого напитка. Old Forester предлагает недорогие бутылки, а также ряд громких лимитированных выпусков, таких как Batch Proof и Birthday Bourbon, в то время как Woodford Reserve предлагает хорошо продуманные, более низкие точки входа в более премиальный бурбон. Менее известный Cooper’s Craft предлагает экспериментальные сорта виски для тех, кто интересуется одним из крупнейших активов Brown-Forman: собственной бондарой. По сей день это единственный крупный дистиллятор, у которого есть собственная мастерская по изготовлению бочек, что дает ему уникальную возможность создавать бочки и проводить эксперименты на лету.

Diageo

Diageo не является крупнейшей в мире винокуренной компанией, но это корпоративный гигант, чьи известные бренды, отражают это. Это мейнстрим мейнстрима:

Bulleit;

Crown Royal;

Johnnie Walker;

Lagavulin и многие другие.

Компания Diageo известна не только американским виски, но и шотландским; бренды под эгидой Diageo также производят больше шотландского виски, чем любая другая компания в мире. После Johnnie Walker компании также принадлежат Oban, Talisker, Lagavulin и ряд небольших лейблов и брендов, эксклюзивных для других частей мира. Стоит упомянуть о мощи Crown Royal, самого продаваемого канадского виски, который Diageo приобрел в начале 2000-х за 5 миллиардов долларов (ром Captain Morgan также был частью сделки). В Украине очень популярно виски Ред Лейбл.

Sazerac

Компания Sazerac, официально основанная в 19 веке французским бизнесменом в Новом Орлеане, является одним из крупнейших частных предприятий по производству спиртных напитков в мире. В ее активе представлены бренды: Buffalo Trace, Weller, Blanton’s, Pappy (технически совместное предприятие семьи Ван Винкл и Buffalo Trace Distillery) и прочие. Однако его запасы виски не ограничиваются громкими и дорогими сортами виски; компании также принадлежат Fireball и Southern Comfort.

Для большинства любителей виски наибольшего уважения вызывают винокурня Buffalo Trace Distillery и продукция, произведенная под ее флагом. Винокурня во Франкфурте, штат Кентукки, ранее называвшаяся «Винокурня Джорджа Т. Стэгга», стала домом для, вероятно, самой надежной линейки премиального бурбона в мире. Тот факт, что производимые там бурбоны (и в других частях портфеля Sazerac, например, на Barton 1792 Distillery и A. Smith Bowman Distillery) являются почти нарицательными именами, является свидетельством ловкости Sazerac в искусстве приобретения. Начиная с 1989 года с нескольких бывших продуктов Seagram’s Distillery (одна из которых в конечном итоге стала Fireball, одним из самых продаваемых продуктов для выпивки 21 века), Sazerac скупила, переименовала, перепозиционировала или переделала многие бренды в более совершенные версии своих прошлых себя.

Campari

Campari Group, названная в честь итальянского аперитива, с которого была основана компания, является одним из менее успешных игроков в мире виски, но ей принадлежит Wild Turkey, одна из самых знаковых торговых марок американского виски.

Campari приобрела Wild Turkey и различные суббренды (Russell’s Reserve, American Honey, Rare Breed и т. д.) в 2009 году вместе со своим ликеро-водочным заводом в Лоренсбурге, Кентукки. Что касается влияния на мир виски, Campari Group — легковес; но разнообразие брендов компании почти во всех категориях алкогольных напитков сделало ее одной из ведущих мировых компаний по производству напитков.

Beam-Suntory

Beam-Suntory — американская компания, которая производит шотландский виски, виски из бурбона, ржаной виски, японский виски, ирландский виски, канадский виски и даже испанский виски. Сама Beam-Suntory является холдингом японской компании Suntory Beverage & Food Ltd., которая, конечно же, является дочерней компанией Suntory Holdings. По объему производства компания является третьим по величине производителем спирта в мире (после Diageo и Pernod Ricard). В основном это виски.

Североамериканскому крылу компании принадлежат:

Maker’s Mark;

Knob Creek;

Booker’s;

Basil Hayden’s;

Canadian Club;

и другие.

Его список шотландских виски немного короче, но не менее привлекателен: Laphroaig, Bowmore, Auchentoshan и другие. Затем есть виски, производимые Suntory, которые стали воплощением как экстремальных возможностей производителей виски из нетрадиционных регионов, так и, для некоторых, вершиной ажиотажа виски. У вас больше шансов увидеть единорога, чем найти бутылки виски Yamazaki, Hibiki и Hakushu по их розничным ценам. Вообще, Beam-Suntory отвечает за серьезное количество отличного виски.

Kirin

В обширном портфолио напитков Kirin Four Roses стоит особняком. История Four Roses — одна из самых уникальных среди всех основных производителей виски (продолжаются споры о том, откуда взялось название, когда была основана компания и т. д.).

К 1940-м и началу 1950-х годов компания, которая незадолго до этого была производителем самого популярного бурбона в Америке, была в упадке. Вместо того, чтобы уйти с рынка, Four Roses пошли на развивающиеся рынки по всей Европе и Азии в поисках новой точки опоры. В Японии ее радушно приняли. Японский рынок сделал его самым популярным виски из бурбона в стране, что фактически спасло компанию от разорения.

Pernod Ricard

Pernod Ricard — один из трех крупнейших производителей спиртных напитков в мире, и, как и Diageo, его бренды широко известные. Jameson, Chivas Regal, The Glenlivet — это лидеры, но на скамейке запасных тоже полно талантов, таких как Jefferson’s, Smooth Ambler, Powers Irish Whisky, Green Spot и многие другие, ждущие своего часа.