Гид покупателя: на что обратить внимание при выборе электронных весов

Электронные весы — необходимое оборудование в каждом магазине, овощном ларьке и супермаркете, на тематическом или выставочном стенде, а также в некоторых точках общественного питания. Широкий ассортимент продукции, представленной на рынке, позволяет найти устройство, идеально подходящее для каждой торговой точки, типа предлагаемых товаров и способа продажи.

Эксперты компании Dneproves рассказывают, на какие нюансы следует обратить внимание при покупке электронных весов.

Контрольные весы и счетные весы

Электронные весы можно разделить на два основных типа: контрольные весы и вычислительные весы. Первые — это простые устройства, которые показывают только вес взвешиваемого товара. Они отличаются невысокой ценой, небольшими размерами и удобством использования. Они часто оснащены перезаряжаемой батареей или батареями и используются в торговле, на рынках или в небольших торговых точках.

Вес товаров отображается на одном или двух дисплеях, чтобы его могли видеть продавец и покупатель. Счетные весы позволяют не только взвесить товар, но и с клавиатуры ввести цену за кг, а также получить информацию о весе взвешиваемого товара и сумме к оплате. Такие весы популярны в небольших и средних магазинах, мясных лавках, овощных и кондитерских магазинах и часто работают напрямую с кассовым аппаратом.

Применение электронных весов

Электронные весы существенно различаются в зависимости от их предполагаемого использования, поэтому самый важный вопрос, который следует задать себе перед покупкой, — где и для чего будут использоваться весы. С точки зрения применения электронные весы можно разделить на три основные категории: торговые весы, этикеточные весы и складские весы.

Торговые весы, как следует из названия, предназначены для использования в торговых точках. Это отдельно стоящие устройства, используемые на кассах, простые в использовании, оснащенные удобочитаемыми дисплеями, и подготовленные для взаимодействия с компьютером или кассовым аппаратом. Диапазон взвешивания этого типа весов обычно составляет до 15 или 30 кг.

Этикетировочные весы дополнительно оснащены принтером, который позволяет распечатать этикетку с данными о взвешиваемом товаре, такими как наименование, вес, цена, дата производства, дата продажи и штрих-код. Такие весы используются в основном в средних и крупных торговых точках, например, в зонах самообслуживания супермаркетов, а также на оптовых предприятиях и небольших производственных предприятиях, где необходимо точно взвесить, рассчитать причитающуюся сумму в зависимости от веса и маркировать ее этикеткой, содержащей всю необходимую информацию. Тип и объем печатаемых данных зависят от модели баланса и настроек, выбранных пользователем.

Последняя категория — это складские (платформенные) весы, предназначенные для использования на складах, оптовой торговле и в задней части магазинов. Они отличаются прочной конструкцией и широким диапазоном взвешивания, вплоть до 600 кг.

О чем подумать перед покупкой электронных весов?

На рынке много похожих продуктов из каждой категории. Диапазон взвешивания и его точность должны быть одним из самых важных факторов выбора. В небольшом магазине прибора с диапазоном до десятка килограммов более чем достаточно, и в этом случае важнее точность, благодаря которой можно надежно рассчитать причитающуюся сумму, не рискуя потерями.

Чаша весов должна быть изготовлена ​​из прочного и стойкого материала (предпочтительно из нержавеющей стали), допускающего контакт с пищевыми продуктами. Важным элементом также является дисплей, который должен быть разборчивым и хорошо видимым, отсюда большая популярность моделей с дисплеем на штанге.

С другой стороны, на удобство и скорость работы продавца влияет простота использования, поэтому лучше выбирать интуитивно понятные и простые весы, отмечают эксперты компании. При покупке также стоит обратить внимание на срок гарантии, правила обслуживания и марку. Оборудование от уважаемого производителя может быть немного дороже, но оно будет точным и надежным, также не возникнет проблем с его легализацией. В широком спектре доступных продуктов отдельные модели отличаются дополнительными функциями, которые во многих случаях могут улучшить работу, такими как конвертация валюты, кнопки быстрой продажи, индикатор заряда батареи / разряда батареи или автоматическое отключение.

Аттестация весов

Все электронные весы, маленькие и большие, которые используются в торговле, должны быть поверены. Первичная поверка производится производителем, затем каждый год нужно ее подтверждать. Устройство, аттестация которого подходит к концу, необходимо повторно поверить, в одном из филиалов ГП «Укрметртестстандарта». Использование весов для торговли без действующей легализации может привести к финансовому штрафу, поэтому стоит следить за сроками. Проверочные знаки можно найти на заводской табличке весов или рядом с ней.