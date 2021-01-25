Гид покупателя: на что стоит обратить внимание при покупке теплого пола

Покупка любого товара требует вдумчивого и взвешенного подхода. Недаром известная пословица гласит: семь раз отмерь, один отрежь. При выборе электрического теплого пола также немаловажно всесторонне оценить преимущества, а также особенности монтажа и эксплуатации каждой разновидности системы. Иначе полученный результат может сильно отличаться от ожиданий покупателя.

К тому же обогрев пола устанавливается не на пару лет. Например, во многих странах Европы до сих пор в рабочем состоянии сохранились системы на основе греющих кабелей, смонтированные 50 и даже 60 лет назад. Так что установленным теплым полом теоретически смогут пользоваться не только ваши дети, но даже внуки. Специалисты занимающиеся установкой такого оборудования, напоминают главные моменты, на которые следует обязательно обратить внимание при выборе такого способа отопления жилища.

Что важно при выборе системы?

Если коротко, то перед покупкой стоит выяснить следующие моменты, которые повлияют на выбор нагревательного элемента:

Способ монтажа.

Тип напольного покрытия.

Насколько установка того или иного нагревательного элемента изменит высоту пола.

Время, которое понадобится системе после включения для достижения заданной температуры.

Использование обогрева пола в качестве основной отопительной системы или как дополнительного источника получения тепла.

Тип обогреваемого помещения.

Также важно рационально выбрать терморегулятор в зависимости от требуемых функций.

Почему важно знать, как устанавливается нагревательный элемент

На практике покупка конкретного нагревательного элемента зависит от способа его укладки. Например, если в квартире или частном доме уже сделан капитальный ремонт, то проведение так называемых «грязных» работ не просто крайне нежелательно, а часто просто невозможно.

Поэтому в этом случае обустройство цементно-песчаной стяжки, что необходимо для монтажа греющих кабелей, станет непреодолимым препятствием. Выход есть — купить систему на основе инфракрасной пленки. Ее устанавливают сухим методом.

Маты укладывают в слой плиточного клея. Поэтому такой нагревательный элемент станет отличным выбором для полов с плиточным покрытием. Но стоит учесть, что мощности мата может не хватить для использования в качестве основного отопления. Дело в том, что тонкие кабеля закреплены на сетчатой основе с определенным шагом, поэтому подкорректировать расстояние между витками во время укладки не получится.

В такой ситуации стоит отдать предпочтение секции стандартных или тонких греющих кабелей. Использование нагревательного элемента меньшей толщины дает возможность установить его прямо в плиточный клей без обустройства стяжки.

Как выбрать систему под конкретное покрытие пола

Инфракрасный теплый пол может быть установлен под любое напольное покрытие без проведения «мокрых» работ. Недаром такой нагревательный элемент считается универсальным решением. Под плитку и керамогранит лучшим выбором станут маты и греющие кабеля. Под ламинат, паркет инженерную доску нужно выбирать систему с щадящим режимом работы, чтобы не повредить чувствительное к сильному нагреву напольное покрытие. Стоит отдать предпочтение тонким матам с пониженной мощностью или низкотемпературной ИК-пленке. Пленочный теплый пол также лучше других подойдет для использования под мягкими финишными покрытиями — ковролином, линолеумом, обычным ковром.

Как не увеличить высоту пола

Толщина ИК-пленки меньше 1 мм. Поэтому она станет идеальным выбором в такой ситуации. При монтаже греющих кабелей нужно обустроить стяжку высотой от 5 см. Укладка матов в слой клея добавит к высоте пола 2–3 см.

Скорость прежде всего

При использовании пленочного теплого пола помещение прогреется за 10, максимум 15 минут. Маты той же мощности достигнут заданной температуры за 30–40 минут, а кабеля в стяжке — за 2,5–3 часа.