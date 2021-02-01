Гид покупателя: основные этапы и особенности производства пиломатериалов

Пиломатериалы — это продукция из древесины, получаемая в результате продольной распиловки брёвен, с последующим разделением полученных частей. Изготавливаются из стволов деревьев, предварительно очищенных от коры и сучков.

Чтобы на выходе получить качественные материалы, необходимо соблюдать технологии заготовки, изготовления и хранения, отмечают специалисты харьковской компании «Строй лес».

Одни из самых популярных пиломатериалов брус и доска. Фото: stroiles.com.ua

Этапы производства

Заготовка леса. Вырубка деревьев производится в холодный сезон. В процессе заготовки брёвна подвергаются сортировке; отбраковываются стволы с различными дефектами, не подходящие по размеру и изгибу.

Сушка. Перед строганием древесину необходимо просушить в условиях камерной сушки — до 2-х недель, либо естественной — до нескольких месяцев.

Распиловка. В зависимости от вида готовых изделий, обработка материала проводится на разных станках. Для получения доски, бруса, применяются четырёхсторонние станки, при изготовлении профилированного бруса древесина обрабатывается с двух сторон, так как эти изделия содержат элементы замкового соединения шип-паз.

Чистовая обработка. На этом этапе материал подвергается окончательной обработке, когда задаётся размер и поверхность готового изделия; используются кромкообрезные, профилирующие, торцовые станки.

Защитная обработка. Во избежание влияния неблагоприятных факторов на качество древесины, пиломатериалы обрабатываются антисептиками, огнезащитными средствами, улучшая, таким образом, качество пиломатериалов.

Готовые изделия упаковывают и складируют, согласно нормам хранения древесной продукции. Для этого необходимо поддерживать микроклимат на складе, способствующий максимальному сохранению качества материала, советуют специалисты компании.

Сортировка и применение

На качество пиломатериалов влияют следующие факторы: порода дерева, количество и величина трещин, количество сучков, наличие поражённых участков. Чем выше сорт, тем дороже материалы. В зависимости от качества древесины, пиломатериалы сортируют и используют следующим образом: