Гид покупателя: основные этапы и особенности производства пиломатериалов
Пиломатериалы — это продукция из древесины, получаемая в результате продольной распиловки брёвен, с последующим разделением полученных частей. Изготавливаются из стволов деревьев, предварительно очищенных от коры и сучков.
Чтобы на выходе получить качественные материалы, необходимо соблюдать технологии заготовки, изготовления и хранения, отмечают специалисты харьковской компании «Строй лес».
Одни из самых популярных пиломатериалов брус и доска. Фото: stroiles.com.ua
Этапы производства
- Заготовка леса. Вырубка деревьев производится в холодный сезон. В процессе заготовки брёвна подвергаются сортировке; отбраковываются стволы с различными дефектами, не подходящие по размеру и изгибу.
- Сушка. Перед строганием древесину необходимо просушить в условиях камерной сушки — до 2-х недель, либо естественной — до нескольких месяцев.
- Распиловка. В зависимости от вида готовых изделий, обработка материала проводится на разных станках. Для получения доски, бруса, применяются четырёхсторонние станки, при изготовлении профилированного бруса древесина обрабатывается с двух сторон, так как эти изделия содержат элементы замкового соединения шип-паз.
- Чистовая обработка. На этом этапе материал подвергается окончательной обработке, когда задаётся размер и поверхность готового изделия; используются кромкообрезные, профилирующие, торцовые станки.
- Защитная обработка. Во избежание влияния неблагоприятных факторов на качество древесины, пиломатериалы обрабатываются антисептиками, огнезащитными средствами, улучшая, таким образом, качество пиломатериалов.
Готовые изделия упаковывают и складируют, согласно нормам хранения древесной продукции. Для этого необходимо поддерживать микроклимат на складе, способствующий максимальному сохранению качества материала, советуют специалисты компании.
Сортировка и применение
На качество пиломатериалов влияют следующие факторы: порода дерева, количество и величина трещин, количество сучков, наличие поражённых участков. Чем выше сорт, тем дороже материалы. В зависимости от качества древесины, пиломатериалы сортируют и используют следующим образом:
- Отборный. Не имеет ярко выраженных дефектов. Используется в строительстве домов высокого качества, в элитных видах ремонта и отделки.
- Первый сорт. Не очень отличается от отборного по допуску дефектов. Применяется в массовом строительстве, ремонте, изготовлении мебели.
- Второй сорт. Допускаются большие трещины, незначительные поражения. Применяется в массовом производстве мебели.
- Третий сорт. Допускает поражения и сквозные трещины. Используется в производстве тары, изготовлении навесов, небольших построек.
- Четвёртый сорт. Древесина низшего качества применяется в изготовлении поддонов, временных построек.