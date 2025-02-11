Рада ухвалила закупівлю… російського обладнання для добудови Хмельницької АЕС

Верховна Рада України 261 голосом «За» прийняла у другому читанні та в цілому повністю переписаний напередодні законопроєкт №11392, який дозволяє закупівлю російського обладнання у Болгарії для добудови двох енергоблоків Хмельницької атомної електростанції.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Влада дала старт «Великому атомному крадівництву» і витраті 1 млрд $ на російський реактор. Тепер десятки мільярдів з підняття вам та всьому населенню тарифів піде кудись у Болгарію для купівлі російських реакторів», – написав депутат.

Железняк зазначив, що для ухвалення відповідної поправки в законопроєкті вирішальні голоси дали депутати від фракції «Батьківщина».

Загалом же голосування питання виглядало у парламенті так:

Слуга народу – 190 голосів

Європейська солідарність – 0

Батьківщина – 15

Платформа за життя та мир – 16

За майбутнє – 9

Голос – 0

Довіра – 14

Відновлення України – 12

Позафракційні – 5

Законопроєкт дозволяє витратити з держбюджету від 600 млн євро до 1,1 млрд доларів на закупівлю в Болгарії реакторів для добудови Хмельницької атомної електростанції, які Софія закупила у 2015 у Росії , однак потім відмовилась від них.

Норму в закон ввели із порушенням регламенту, оскільки ухвалений в літку в першому читанні законопроєкт №11392 стосувався інших питань. На порушення та «повну зміну суті законопроєкту» вказав навіть комітет з питань регламенту.

Як писав ще у грудні Ігор Маскалевич у статті «Атомних авантюристів не вгамувати» – історія із добудовою Хмельницької АЕС є великою мильною бульбашкою, на якій лише хочуть нагріти руки очільники енергетичної галузі. І не тільки українські. Бо у Болгарії, яка нікому окрім України ніколи не зможе продати куплені у РФ реактори ВВЕР-1000, вирішили запросити за це застаріле обладання вждвічі більше, аніж країна свого часу заплатила Росії.

Питання добудов двох енергоблоків Хмельницької АЕС Міненерго та «Енергоатом» протягували з січня 2024 року. За їхніми твердженнями, вони мають компенсувати втрачені через тимчасову окупацію потужності Запорізької АЕС.

Відповідно з літа 2024 року в парламенті кілька разів намагались включити до порядку денного законопроєкти про добудову Хмельницької АЕС, однак питання завжди переносили. В законопроєкті заявлялось, що будівництво АЕС мають фінансувати європейські донори, однак в ЄС із здивуванням заявили, що про таке не йшлось і гроші на будівництво не даватимуть.

Врешті днями публічно скандальну добудову Хмельницької АЕС публічно підтримав президент Володимир Зеленський, який оголосив проєкт «ключем до енергетичної незалежності України». // Дзеркало тижня