Казахстан хоче направити свою нафту в обхід Росії

Казахстан шукає альтернативу своєму основному експортному трубопроводу через Росію.

Казахстан активно купує танкери для перевезення своєї нафти через Каспійське та Чорне моря.

Як повідомляє Bloomberg, з посиланням на нафтогазову компанію “КазМунайГаз”, країна, що є найбільшим виробником нафти в Центральній Азії, шукає альтернативу своєму основному експортному трубопроводу через Росію.

Підрозділ “КазМунайГаз” вже придбав два танкери для перевезення нафти через Каспійське море. Для роботи в Чорному морі планується придбати ще два судна.

Як зазначається матеріалі, влада Казахстану і керівництво найбільших держкомпаній країни вивчають альтернативні варіанти маршрутів доставки нафти. Це робиться, попри те, що Каспійський трубопровідний консорціум, що проходить через Росію, залишається найбільш вигідним маршрутом для експорту нафти з країни.

Експорт російської нафти

18 серпня 2023 року стало відомо про те, що Казахстан може відмовитися від Чорноморського експорту нафти через атаки Збройних сил України на Новоросійськ.

Очікується, що компанія “КазТрансОйл” може перенаправити свої обсяги нафти в Балтійський порт Усть-Луга (Ленінградська область) з чорноморських портів “у зв’язку з військовими ризиками в регіоні”. // УНІАН