Гид покупателя: почему в вашем городе такая дорогая валюта?

В одном и том же городе могут быть значительные колебания обменного курса на различных платформах обмена валюты, таких как банки, местные обменные пункты или онлайн-рынок.

Вы когда-нибудь задумывались, почему курс евро в городе Днепрможет быть выше чем Киеве? Или когда-нибудь задумывались, почему курс злотого в Днепре дешевле, чем в Одессе?

Поскольку обменные курсы определяются базовыми межбанковскими курсами, одним из общих логических выводов является в том, что обменные курсы должны быть одинаковыми везде. Однако это не так, — отмечают эксперты компании KIT GROUP, — поскольку курсы обмена валют варьируются от города к городу. Курсы иностранной валюты, как правило, выше в городах уровня II и уровня III по сравнению с мегаполисами.

Кроме того, иностранная валюта конкретной страны может быть дешевле в конкретном регионе или городе из-за движения очень большого количества людей, что приводит к значительному притоку валюты, например в туристических центрах. Кроме того, могут быть значительные различия в обменном курсе в одном городе на различных платформах обмена валюты, таких как банки, местные обменные пункты или онлайн-обменники. Это все потому, что, помимо валютных курсов на международном рынке, существует множество местных факторов, которые добавляются к цене.

Проблема меньшего спроса — меньшего предложения

Хотя в соответствии с недавней тенденцией, спрос на иностранную валюту растет в городах уровня II, чистый спрос все же намного меньше по сравнению с мегаполисами, — отмечают эксперты KIT GROUP. Низкий объем транзакций заставляет местные обменники или даже банки взимать более высокую комиссию, что делает обменный курс в этих городах довольно дорогим. Кроме того, более низкий спрос увеличивает затраты на транспортировку и обслуживание на транзакцию, что еще больше увеличивает цену валюты.

Отсутствие конкуренции

Обмен валюты зависит от спроса. Поскольку нетто-спрос в небольших городах довольно низок, неудивительно, что мест для обмена валюты становится все меньше и меньше. Отсутствие конкуренции означает, что о монопольных ценах можно только догадываться.

Отсутствие прозрачности

На валютном рынке отсутствует прозрачность. Обменные курсы высоки, особенно в городах уровня II и III, из-за непрозрачности обменных пунктов и недостаточной осведомленности клиентов. Клиенты не узнают о межбанковском курсе, взимаемой наценке и комиссии за конвертацию валюты, взимаемую обменным пунктом.

Вариации для конкретных регионов

Хотя в целом можно ожидать, что курс обмена иностранной валюты будет выше в городах уровня II по сравнению с городами уровня I из-за множества факторов, как описано выше, но в то же время вы можете легко обнаружить, что определенные валюты значительно дешевле в некоторых местах.

Эта тенденция в значительной степени объясняется перемещением людей в определенную страну в зависимости от региона. Такие места характеризуются умеренным спросом, но очень высоким предложением иностранной валюты.

Например, вы должны знать, что значительная часть населения Украины либо постоянно мигрировала в Польшу, либо проживает там по рабочей визе. Естественно, приток польских злотых в приграничные города выше, чем в остальной части Украины, и поэтому вы наверняка обнаружите, что польские злотые в этом регионе дешевле, чем в Киеве или Днепре.

Не стоит пользоваться услугами уличных менял если вам дороги ваши деньги. Фото: https://obmen.dp.ua/

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