Гид покупателя: почему в вашем городе такая дорогая валюта?

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В одном и том же городе могут быть значительные колебания обменного курса на различных платформах обмена валюты, таких как банки, местные обменные пункты или онлайн-рынок. 

Вы когда-нибудь задумывались, почему курс евро в городе Днепрможет быть выше чем Киеве? Или когда-нибудь задумывались, почему курс злотого в Днепре дешевле, чем в Одессе?

Поскольку обменные курсы определяются базовыми межбанковскими курсами, одним из общих логических выводов является в том, что обменные курсы должны быть одинаковыми везде. Однако это не так, — отмечают эксперты компании KIT GROUP, — поскольку курсы обмена валют варьируются от города к городу. Курсы иностранной валюты, как правило, выше в городах уровня II и уровня III по сравнению с мегаполисами.

Кроме того, иностранная валюта конкретной страны может быть дешевле в конкретном регионе или городе из-за движения очень большого количества людей, что приводит к значительному притоку валюты, например в туристических центрах. Кроме того, могут быть значительные различия в обменном курсе в одном городе на различных платформах обмена валюты, таких как банки, местные обменные пункты или онлайн-обменники. Это все потому, что, помимо валютных курсов на международном рынке, существует множество местных факторов, которые добавляются к  цене.

Пункт обмена валют

Фото: obmen.dp.ua

Проблема меньшего спроса — меньшего предложения

Хотя в соответствии с недавней тенденцией, спрос на иностранную валюту растет в городах уровня II, чистый спрос все же намного меньше по сравнению с мегаполисами, — отмечают эксперты KIT GROUP. Низкий объем транзакций заставляет местные обменники или даже банки взимать более высокую комиссию, что делает обменный курс в этих городах довольно дорогим. Кроме того, более низкий спрос увеличивает затраты на транспортировку и обслуживание на транзакцию, что еще больше увеличивает цену валюты.

Отсутствие конкуренции

Обмен валюты зависит от спроса. Поскольку нетто-спрос в небольших городах  довольно низок, неудивительно, что мест для обмена валюты становится все меньше и меньше.  Отсутствие конкуренции означает, что о монопольных ценах можно только догадываться.

Отсутствие прозрачности

На валютном рынке отсутствует прозрачность. Обменные курсы высоки, особенно в городах уровня II и III, из-за непрозрачности обменных пунктов и недостаточной осведомленности клиентов. Клиенты не узнают о межбанковском курсе, взимаемой наценке и комиссии за конвертацию валюты, взимаемую обменным пунктом.

Вариации для конкретных регионов

Хотя в целом можно ожидать, что курс обмена иностранной валюты будет выше в городах уровня II по сравнению с городами уровня I из-за множества факторов, как описано выше, но в то же время вы можете легко обнаружить, что определенные валюты значительно дешевле в некоторых местах.

Эта тенденция в значительной степени объясняется перемещением людей в определенную страну в зависимости от региона. Такие места характеризуются умеренным спросом, но очень высоким предложением иностранной валюты.

Например, вы должны знать, что значительная часть населения Украины либо постоянно мигрировала в Польшу, либо проживает там по рабочей визе.  Естественно, приток польских злотых в приграничные города выше, чем в остальной части Украины, и поэтому вы наверняка обнаружите, что польские злотые в этом регионе дешевле, чем в Киеве или Днепре.

Уличные менялы

Не стоит пользоваться услугами уличных менял если вам дороги ваши деньги. Фото: https://obmen.dp.ua/

Советы по экономии денег при обмене иностранной валюты

  1. Посетите надежную онлайн-площадку для обмена валюты, если она есть в вашем городе.
  2. Если нет, проверьте межбанковские ставки в Интернете и разделите комиссию, взимаемую вашим банком или местным обменным пунктом.
  3. Торгуйтесь, чтобы получить более выгодные ставки, если обменный пункт взимает высокую надбавку или комиссию за конвертацию.
  4. Не пользуйтесь услугами уличных менял, так как вероятность оказаться обманутым в этом случае, крайне высока.
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