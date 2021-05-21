Три проблемы бизнеса в период пандемии и фискальной агрессии государства

В настоящее время для ведения индивидуального предпринимательства или управления компанией требуется знание многих областей права. Использование устаревших нормативных актов или юридических толкований может подвергнуть предпринимателя множеству юридических и финансовых последствий.

Практика хозяйственной жизни показывает, что при принятии важных деловых решений стоит прибегать к помощи юриста. Такие действия очень часто позволяют избежать многих неприятных сюрпризов или решить проблемы, которые уже затронули предпринимателя, отмечают специалисты адвокатского объединение «Ассирия» https://assyria.com.ua/.

Коронавирус и бизнес

Вспышка эпидемии коронавируса имеет далеко идущие последствия не только для здоровья и жизни многих людей, но и для экономики, отмечают эксперты «Ассирии».

Карантинные ограничения, введенные национальными правительствами разных стран, в том числе и украинским, означают, что многие контракты, не могут быть выполнены или могут быть выполнены только частично. В результате многим компаниям вскоре придется платить за нанесенный ущерб. Чтобы иметь возможность освободиться от любых претензий о возмещении ущерба, можно попробовать воспользоваться форс-мажорными обстоятельствами и так называемым Clausula rebus sic stantibus в соответствии с законодательством.

Таким образом, суд может пересмотреть условия контракта или даже расторгнуть контракт, если, например, последствия коронавируса зашли настолько далеко, что предоставление услуги было бы связано с чрезмерными трудностями для одной стороны или могло бы грозить значительными убытками. Не всегда удается отступить от форс-мажора или так называемого Clausula rebus sic stantibus. Каждый случай всегда нужно рассматривать индивидуально. Поэтому нужно действовать осторожно, чтобы не пришлось платить за ущерб инициатору.

Долги и бизнес

Неоплаченные счета — обычная проблема, с которой сталкивается большинство деловых людей. Решение этой проблемы очень часто связано с необходимостью выделения средств на судебные издержки и длительным сроком рассмотрения дела судом.

Когда соответствующие действия будут предприняты на этапе исполнения контракта, можно собрать документы, которые позволят ускорить и удешевить судебное разбирательство. Как следствие, можно будет быстрее взыскать задолженность на основании платежного поручения, советуют специалисты.

При этом следует помнить, что в отношениях между предпринимателями на ненадежного должника могут быть возложены расходы по взысканию долгов на досудебной стадии.

Еще один способ решения проблем с задолженностью, как отмечают юристы, — это реструктуризация долгов компаний перед партнерами по бизнесу или банками, что позволяет не закрывать бизнес в трудное время и дает возможность попробовать воплотить замыслы в новый курс развития.

Государство и бизнес

Есть много разных явных и мнимых экономических преступлений. Среди них можно выделить около десятка, совершаемых наиболее часто. Однако каждое из этих действий влечет за собой возбуждение уголовного или уголовно-налогового дела с последующим предъявлением обвинений и, как следствие, определенными уголовными последствиями. В Украине же, часто можно встретить ситуации когда такие дела инкриминируют безосновательно с целью рейдерства или вымогательства со стороны правоохранителей ил налоговой.

На начальной стадии дела, особенно важно иметь профессиональную юридическую помощь, включая участие во всех мероприятиях, проводимых правоохранительными органами в ходе расследования, такими как обыски и допросы в которых — в соответствии с законом — имеют право участвовать адвокаты.

Одни из самых распространенных ситуаций — это обвинения в уклонении от уплаты налогов, предоставление ложных налоговых данных, отсутствие бухгалтерских книг, неуплата взысканного налога, создание препятствий для налоговых проверок, неисполнение требований кредитора.

Как правило, информация о налоговой проверке появляется вместе с доставкой уведомления о намерении ее провести. Используя процессуальный опыт борьбы с налоговым беспределом при проведении проверки, опытные юристы могут защитить интересы предпринимателей в таких вопросах, как: