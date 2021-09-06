ПриватБанк продаст коллекторам 90 тысяч безнадежных кредитов украинцев

Государственный ПриватБанк решил продать права требования по портфелю карточных кредитов на общую сумму более 700 млн грн. Участникам рынка будет предложено более 90 тысяч безнадежных кредитов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка .

По данным пресс-службы, права требования по портфелю будут предложены на голландском аукционе и включают только тело кредита и начисленные проценты. К участию в конкурсе будут допущены профессиональные компании, отвечающие новым законодательным требованиям и стандартам этики коллекторов.

«ПриватБанк в рамках программы сокращения проблемной задолженности государственных банков впервые в истории предложит права требования по кредитному портфелю профессиональным компаниям на рынке», — отметила заместитель председателя правления ПриватБанка по управлению рисками Лариса Чернышева.

По ее словом, речь идет исключительно о кредитах, классифицированные как безнадежные. В течение многих месяцев банк проводил работу с клиентами по погашению задолженности, используя все законные инструменты, включая возможности реструктуризации, а также инструменты принудительного взыскания.

«Сейчас анализ ожидаемых денежных потоков подтверждает, что расходы банка на дальнейшее сопровождение портфеля с учетом судебных сборов превышают ожидаемую цену продажи», — добавила она.

По информации пресс-службы банка, портфель для продажи включает кредиты, списанные за счет сформированных резервов под кредитные убытки, при этом заемщики не имеют другой задолженности перед банком, кроме задолженности по кредитной карте, и не пользуются его расчетными и депозитными услугами.