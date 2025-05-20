Польща, попри санкції, збільшила імпорт рашистських огірків. І ніхто кордони не перекриває…
Урядова Інспекція якості сільського господарства та харчових продуктів (IJHARS) Польщі визнала збільшення кількості поставок
На початку 2025 року імпорт огірків з Росії в Польщу значно зріс. Незважаючи на санкції та загострення ворожнечі між двома країнами, торгівля не припинилася та скільки процвітає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.
У Польщі урядова Інспекція якості сільського господарства та харчових продуктів (IJHARS) зацікавилася цим питанням і визнає, що в період очікування на вітчизняні ранні овочі у першому кварталі 2025 року імпорт огірків з Росії був «значно вищим порівняно з аналогічним періодом попереднього року».
«Це період, коли існує спокуса продавати свіжі овочі з інших країн, зокрема з третіх країн, як такі, що походять з Польщі », – йдеться у заяві урядового відомства.
У березні IJHARS також провела вибіркову перевірку товарної якості свіжих огірків у суб’єктах, розташованих у трьох воєводствах (в оголошенні не уточнювалося, яких саме).
Були виявлені порушення у маркуванні товарів, зокрема у зазначенні країни походження. Суб’єкт господарювання, відповідальний за продаж огірків, здійснював оптовий продаж «під отримання», не повідомляючи покупця про країну походження овочів. IJHARS наголошує, що така «практика є несправедливою та незаконною». У заяві було оголошено про застосовані санкції.
Тим часом іспанський веб-сайт Hortoinfo повідомляє, що в лютому 2025 року партія свіжих огірків з Росії була відхилена на кордоні з Польщею через високий рівень залишків пестицидів.
Російські огірки прибули до ЄС через білоруського перевізника, були перехоплені на польсько-білоруському кордоні , а потім відправлені назад до місця походження.
Латвійські виробники овочів побоюються, що на латвійський ринок могли потрапити російські огірки, які пройшли польські перевірки.
«Виникає відчуття безвиході, коли продукція країни-агресора вільно розповсюджується по всій Європі, без будь-яких правил, без будь-якої моралі, лише для того, щоб обмежити прибутки, а продукт транспортують та ігнорують, бо споживача ніде немає… (Огірки) зрештою не продаються як російський продукт. Найімовірніше, країна походження зрештою зміниться. Точиться довга та широка дискусія про те, як і якою мірою підтримувати Україну в цій війні, водночас мирно торгуючи з Росією. Це абсурд», – зазачив Яніс Бушс, президент кооперативу «Балтійські овочі», в інтерв’ю порталу Латвійського радіо і телебачення LSM+.
Буш дивується, чому продукти харчування з таких країн, як Росія та Білорусь, які підтримували вторгнення в Україну, досі не заборонені по всьому ЄС.Tweet