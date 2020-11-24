Гид покупателя: преимущества и недостатки дизельного генератора

Пандемия COVID-19 вызывает беспрецедентные сбои во всем мире: системы здравоохранения испытывают трудности, а миллиарды людей полагаются на электричество, работая из дома. Энергетические услуги играют ключевую роль в предотвращении болезней и борьбе с пандемиями — от электроснабжения медицинских учреждений и снабжения чистой водой для обеспечения необходимой гигиены до предоставления услуг связи и ИТ, которые соединяют людей при сохранении социального дистанцирования.

В связи с этим, возрос спрос на системы автономного электроснабжения, одними из которых являются генераторы электроэнергии, в частности на генераторы, работающие на дизельном топливе, известные как дизель-генераторы.

Эксперты компании VITALTECHNO vitaltechno.ua, рассказывают о преимуществах и недостатках данного типа устройств.

Обычно их можно разделить на две основные части: сам дизельный двигатель и электрический генератор. Дизель-генераторы могут использоваться для обеспечения электроэнергией мест, не подключенных к электросети, или в качестве резервного источника питания в случае отключения электроэнергии.

Эти устройства чрезвычайно распространены в качестве резервных устройств для аварийного электроснабжения. Доступные как однофазные, так и трехфазные, дизельные генераторы могут использоваться не только на крупных предприятиях, но также в частных домах и небольших офисах.

Дизель-генераторы также используются в качестве источника єнергии для разного вида ремонтных работ, наряду с другими популярными устройствами — мотопомпами https://vitaltechno.ua/79-motopompy-dizelnye.

Преимущества

В настоящее время, когда дело доходит до выбора топлива, самым важным фактором является цена. В условиях постоянно растущего спроса и неуклонно сокращающегося предложения выбор топлива стал самой обсуждаемой темой почти во всех сферах. Главное — найти топливо, которое будет экономичным и энергоэффективным. В этом отношении дизель-генераторы получают высокие оценки. Хотя они являются значительно более дорогой альтернативой по сравнению с генераторами природного газа, поскольку цена на дизельное топливо выше, чем на газ, дизельное топливо имеет более высокую плотность энергии. Другими словами, хотя вы можете заплатить больше за дизельное топливо, вы также получите больше энергии от дизельного топлива, чем за тот же объем газа. Следовательно, топливная экономичность на сегодняшний день является самым важным преимуществом дизельных генераторов.

Еще ​​одним большим преимуществом установки дизельного генератора является гарантия стабильного энергоснабжения. В таких учреждениях, как больницы, это играет чрезвычайно важную роль, потому что для большинства используемых в медицине устройств требуется постоянное питание, и одно отключение электроэнергии может означать разницу между жизнью и смертью.

По сравнению с бензиновым генератором, дизельный генератор намного более эффективен по нескольким причинам:

— Дизельные двигатели, которые используются в настоящее время, представляют собой значительно улучшенные версии более ранних моделей, которые доставляли неудобства из-за высокого шума и трудностей с обслуживанием.

— Современные дизельные двигатели намного крепче и надежнее.

— Еще одно большое преимущество перед газовыми двигателями состоит в том, что дизельные двигатели не требуют свечей зажигания или проводов; это помогает снизить затраты на техническое обслуживание.

— Срок службы газового двигателя намного короче, чем у дизельного двигателя.

— Наконец, поскольку дизельные генераторы менее воспламеняемы, чем другие источники топлива, они также имеют высокие показатели безопасности. Более того, опять же отсутствие свечей зажигания исключает риск возникновения непридвиденных пожаров.

Недостатки

Одним из существенных недостатков дизельного генератора является то, что он может быть дороже по сравнению с другими генераторами. Однако, поскольку стоимость обслуживания дизельного генератора довольно низкая, она более чем окупает первоначальные вложения.

Шум всегда был проблемой для дизельных генераторов. В то время как новые модели спроектированы так, чтобы работать тише, старые варианты могут быть значительно громче.