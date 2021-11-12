Про це повідомляє компанія у своєму профілі Twitter.

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Угоду було підписано на постачання реактивних двигунів АІ-322Ф

“У 2-й день SahaExpo2021 ми підписали контракти на постачання двигунів АІ-322Ф провідною українською компанією “Івченко-Прогрес” для нашого проєкту MİUS (Бойова безпілотна авіаційна система)”, – проінформувала Baykar Makina.

АІ-322Ф – це найновіший та єдиний український турбореактивний двоконтурний двигун з форсажною камерою. Він призначений для сучасних понадзвукових навчально-бойових та легких бойових літаків з помірними швидкостями (які перевищують швидкість звуку).