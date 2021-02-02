Гид покупателя: серверные шкафы и их разновидности

Для того чтобы комфортно обустроить рабочее пространство в офисе или северной, в офисах должны быть предусмотрены специальные зоны хранения для коммутаторов, источников бесперебойного питания, патч-панелей, концентраторов и других устройств. Именно с этой функцией отлично справляется специальный шкаф для серверов. Купить серверный шкаф можно в специализированных магазинах. Специалисты компании IPshop рассказывают о том как ориентироваться во всем многообразии моделей

Разновидности серверных шкафов

Для того чтобы покупатели могли найти подходящий шкаф для любого оборудования не зависимо от его конфигурации, места расположения и размеров, производители предлагают различные модели серверных шкафов:

Цельносварный – шкаф жёсткой конструкции, не разборной, сложный для транспортировки, имеет внушительный вес и способен вместить любое оборудование.

Разборной рамный – конструкция весит немного и очень проста в установке. Двухрамный каркас принимает на себя всю нагрузку от веса самого шкафа и оборудования.

Шкаф стоечной конструкции – четыре вертикальные направляющие

соединяются крышей и полом с помощью винтов. Рассчитаны на незначительные нагрузки.

Кроме того, серверные шкафы и можно разделить на напольные и настенные. Настенные модели рассчитаны на небольшую постоянную нагрузку, в глубину они не превышают 60 см. В них можно разместить роутеры, хабы, свитчи. Крепится модель к стене с помощью анкерных болтов. Напольные шкафы используются для хранения тяжёлой и объёмной техники.

Характеристики и особенности конструкции серверных шкафов

Серверные напольные шкафы изготавливают в соответствии с принятым ГОСТом, в котором прописаны основные требования к конструкции:

Передняя и задняя двери должны иметь специальные отверстия для вентиляции.

Для того чтобы находящееся внутри оборудование охлаждалось, вентиляционные отверстия нельзя чем-либо перекрывать.

Шкаф должен выдерживать заявленную нагрузку.

Расстояние между направляющими и рамой должно быть строго соблюдено, иначе не получится установить северное оборудование в шкаф.

В конструкции обязательно должны присутствовать выводы для кабелей стандартного размера, розетки, заземленные единым контуром.

Вентиляция должна быть не только пассивной, но и активной.

Дополнительные регулируемые опоры для удобного расположения аппаратуры.

Грузоподъемность напольных серверных шкафов варьируется от 450 до 1500 кг. Для измерения расстояния между крепежными отверстиями используется специальная величина – юнит. Один юнит равен 1,75 дюймов или 44,45 мм. Чаще всего высота стойки северного шкафа составляет 22, 24, 33, 42, 45, 47 юнитов, ширина – 600, 800 и 1000 мм, а глубина – 800, 1000 и 1200 мм.

Устройство серверного шкафа

Шкафы и стойки устанавливают и комплектуют в зависимости от того, с каким оборудованием они будут использоваться. В комплектацию серверных шкафов входят ножки, которые позволяют его установить с небольшим зазором между корпусом шкафа и полом, это позволяет оборудованию меньше нагреваться и защищает его от пыли.