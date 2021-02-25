Гид покупателя: виды систем видеонаблюдения и их установка

Сегодня разнообразные видеокамеры используются для наблюдения за определенной зоной,они подключены к записывающему устройству или IP-сети. Технологии видеонаблюдения используются не только для выявления преступлений, но и для решения задач видеоаналитики, которые могут использоваться в различных приложениях, таких как управление движением и массовым скоплением людей, тепловая карта, анализ пешеходов и социальное дистанцирование или обнаружение маски на лице.

Такая услуга как установка видеонаблюдения в Киеве или пригороде, дает возможность владельцу, находясь в любой точке мира, прямо со смартфона или другого подключенного к Интернету устройства просматривать видеосигнал с камер в своем доме или офисе. Такие технические решения позволяют предотвратить кражи, быстро задержать злоумышленников, на расстоянии контролировать соблюдение трудовой дисциплины сотрудниками. Эксперты компании VOLL рассказывают, какие системы можно установить.

Системы бывают разные

Прежде всего следует знать, что системы видеонаблюдения различаются по своей структуре. Она может быть:

Одноранговой. Такое решение подразумевает наличие одной или нескольких камер, блока питания и приемника видеосигнала, куда поступают полученные данные. Многоуровневой. В этом случае потребуется сервер, в котором будет храниться собранная информация. Такое строение системы позволяет получить к ней удаленный доступ. Распределенной. При более сложной схеме построения главным преимуществом такого варианта является возможность обмена данными через Интернет. В этом случае осуществлять контроль за оборудованным камерами объектом можно из любой точки Земного шара.

А теперь стоит подробнее представить виды используемых сегодня устройств. Часто применяют комбинированные технические решения, в которых различное оборудование объединено в одну систему.

Аналоговые системы

В используемых камерах осуществляется выдача аналогового сигнала. Он проходит цифровую обработку и передается по коаксиальному кабелю на монитор или другой приемник. Основные особенности таких технических решений:

Передача видеосигнала в формате CCTV.

Доступное расстояние — от 200 до 500 м.

Стандартное разрешение аналогового сигнала — 600 ТВЛ, что позволяет получить после обработки видео цифрового формата с разрешением до 704х576 пикселей. Самые современные устройства способны выдать сигнал Full HD (1920х1080 пикселей).

Приемники сигналов стандарта CCTV независимо от изготовителя совместимы между собой.

При передаче сигнала нет задержек.

Аналоговые камеры доступны по цене и просты в использовании.

Сегодня такие системы станут оптимальным выбором, если нужно быстро установить недорогое видеонаблюдение без чрезмерных требований к разрешению сигнала и детализации изображения.

Сетевые системы с использованием IP камер

Такие технические решения требуют наличия IP камер со своим уникальным адресом. Устройства можно подключить к системе в рамках локальной сети через модем, или использовать прямое соединение. Для этого подойдет смартфон, подключенный через Wi-Fi. Вот основные характеристики таких систем:

Осуществляется передача сжатого видеосигнала в форматах H.264, H.265, MJPEG, MPEG 2000.

Разрешение ограничивается только техническими возможностями матрицы камеры, производительностью видеокарты и пропускной способностью сетевых линий. Самое широкое распространение получили модели с разрешением 1920×1080 пикселей, но можно установить камеры, способные записать 4К и даже 8К сигнал.

Чаще всего применяются матрицы типов КМОП, ПЗС, PIXIM, а также тепловизоры для работы в инфракрасном диапазоне.

Расстояние между камерой и коммутатором — до 100 м. Используя оптические линии можно увеличить этот показатель до нескольких километров.

Камеры качественно обрабатывают полученный сигнал, можно записывать информацию на встроенную SD-карту или подключенный к системе жесткий диск. Такие устройства способны транслировать видео через Интернет.

Контролировать камеры очень просто — для этого достаточно просто ввести в адресной строке браузера IP адрес камеры.

Сетевые системы можно использовать на любых объектах. Однако для их обслуживания и эксплуатации нужны квалифицированные сотрудники.

Системы стандарта HD SDI

Такое техническое решение позволяет просматривать видео в реальном режиме времени с яркой и красочной картинкой. Но при записи или трансляции через Интернет происходит сжатие сигнала, поэтому его качество существенно ухудшается. Подобные устройства стоят дороже, чем IP камеры, к тому же для просмотра видео в несжатом виде необходимо дополнительное оборудование.