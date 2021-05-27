Гид потребителя: что такое IP телефония и в чем ее преимущества

Сегодня все больше украинских компаний при выборе способа организации надежного, безопасного и, что немаловажно, недорогого канала связи отдают предпочтение IP телефонии. Интересно, что выгодность и удобство такого решения отмечают владельцы и руководители как крупного, так и небольшого бизнесов.

Успешно пользуются таким видом связи предприятия со значительным количеством филиалов и территориально удаленных подразделений, которые расположены не только в разных уголках нашей страны, но и в других государствах. Но и фирмы с не таким внушительным количеством персонала осуществляют подключение ip телефонии, чтобы снизить затраты на общение сотрудников между собой, а также переговоры с заказчиками и партнерами. Что собой представляет такой способ организации коммуникации компании, и в чем его главные преимущества рассказывают специалисты компании VOLL.

Виртуальные сети для передачи реального голоса

Когда общение по телефону внутри компании, а также разговоры с заказчиками и поставщиками обходятся слишком дорого, стоит обратить внимание на интернет телефонию. Основные достоинства такого способа организации коммуникационного канала — это возможность экономить на совершении звонков и значительно упростить общение между сотрудниками предприятия, а также с многочисленными партнерами.

Принцип работы IP телефонии основан на том, что голосовой трафик передается через виртуальную сеть. Применение особых шлюзов позволяет производить:

Оцифровку голоса. Сжимание полученных данных и преобразование их в информационные пакеты. Обратную перекодировку в голос по достижении адресата.

То есть прием и осуществление звонков доступно с какого угодно цифрового девайса, если с него можно зайти во всемирную сеть. Когда же выход в Интернет отсутствует, то можно воспользоваться специальными SIM-картами. Телефонная линия при этом не применяется. По факту клиент получает легко настраиваемый под собственные нужды виртуальный сервис, удобный и простой в эксплуатации, к тому же с более дешевой стоимостью использования.

Если раньше классическая телефония и IP-сеть были самостоятельными решениями и применялись с разной целью, то соединив их воедино благодаря специальному оборудованию (шлюзу, к которому подключают как телефонную линию, так и кабель для выхода в Интернет) можно получить современное экономичное решение с массой преимуществ по сравнению с традиционными способами коммуникации.

5 вопросов, ответы на которые помогут лучше понять выгоды использования ip телефонии

Эксперты компании собрали наиболее распространенные вопросы, которые задают бизнес клиенты перед подключением IP телефонии.

Необходимо ли для обустройства виртуального канала связи прокладывать соответствующие кабеля, заказывать выполнение непростых и недешевых монтажных работ?

Этого делать не нужно, так как данные передаются через интернет. По факту для начала использования услуги потребуется:

Иметь доступ в Интернет.

Настроить сеть (такие работы лучше доверить профессионалам ввиду достаточно высокого уровня их сложности).

Воспользоваться устройствами, способными подключаться к Интернету, или купить специальные ip телефоны. Однако сегодня в этом практически ни у кого не возникает необходимости, так как пользоваться каналом связи можно со своего смартфона, планшета, ноутбука или ПК.

Некоторые скептики утверждают, что ip телефония — «удовольствие» не из дешевых?

Так могут говорить только те, кто никогда не подключал такую услугу и не сравнивал счета за связь. Экономию по сравнению с обычными звонками по телефону можно ощутить уже после месяца использования виртуальной сети.

Насколько надежен подобный канал связи?

Если правильно настроить параметры и конфигурацию канала связи, то использование IP телефонии обеспечивает более высокий уровень защиты от прослушки и безопасности данных по сравнению с сетями мобильных операторов.

Насколько высоко качество передачи голосового сигнала?

При грамотной настройке связь будет не менее качественной, чем при использовании традиционных каналов, а часто даже превосходить их.

Если компания переезжает в другой офис, сохраняются ли номера?

Да, конечно, в какую точку земного шара ни переехала бы компания. При этом телефонную сеть можно с легкостью масштабировать, то есть добавить новые номера.